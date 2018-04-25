Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor 2018'de bu sene birleşme partisi geçtiğimiz yıllardan daha erken yapılacak ve çeşitli sürprizler olacak. Ada konseyinde birleşme partisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı ada konseyinde birleşme partisi hakkında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Survivor 2018 bütün hızıyla devam ederken artık birleşme partisine sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı, birleşme partisi sürprizini açıkladı. İşte Ilıcalı'nın yarışmacıları sevindiren o açıklamaları:

'Birleşme partisine sayılı gün kaldı ve partide ne olacağını merak ediyorsunuz. Birleşme partisinde sürprizlerimiz var ve bir ilk yaşanacak. Sıradışı bir birleşme partisi yapacağız. Parti akşamı sahilinize dönmeyeceksiniz. Ünlüler ve Gönüllüler olarak otelde kalacaksınız. Amaç sizi o güzel kıyafetlerinizle sahillerinize göndermemek. Böylece birleşme partisindeki parti gününü arttırmış olduk.'

BİRLEŞME PARTİSİNDE SÜRPRİZ YARIŞMALAR

'Birleşme haftasında eğlenceli bir oyun oynayacaksınız. Aileler Yarışıyor oyununu Alp Kırşan sunacak. Geleneksel yarışmacılar ve prodüksiyon arasındaki futbol maçı yapılacak. Ülkemizden de güzel bir sürprizimiz olacak. Birleşme haftasında yine geleneksel şarkı yarışması yapacağız. Ama bu defa daha uzun süre hazırlanacaksınız'