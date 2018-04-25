Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor 2018'de bu sene birleşme partisi geçtiğimiz yıllardan daha erken yapılacak ve çeşitli sürprizler olacak. Ada konseyinde birleşme partisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı ada konseyinde birleşme partisi hakkında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.
Survivor 2018 bütün hızıyla devam ederken artık birleşme partisine sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı, birleşme partisi sürprizini açıkladı. İşte Ilıcalı'nın yarışmacıları sevindiren o açıklamaları:
'Birleşme partisine sayılı gün kaldı ve partide ne olacağını merak ediyorsunuz. Birleşme partisinde sürprizlerimiz var ve bir ilk yaşanacak. Sıradışı bir birleşme partisi yapacağız. Parti akşamı sahilinize dönmeyeceksiniz. Ünlüler ve Gönüllüler olarak otelde kalacaksınız. Amaç sizi o güzel kıyafetlerinizle sahillerinize göndermemek. Böylece birleşme partisindeki parti gününü arttırmış olduk.'
BİRLEŞME PARTİSİNDE SÜRPRİZ YARIŞMALAR
'Birleşme haftasında eğlenceli bir oyun oynayacaksınız. Aileler Yarışıyor oyununu Alp Kırşan sunacak. Geleneksel yarışmacılar ve prodüksiyon arasındaki futbol maçı yapılacak. Ülkemizden de güzel bir sürprizimiz olacak. Birleşme haftasında yine geleneksel şarkı yarışması yapacağız. Ama bu defa daha uzun süre hazırlanacaksınız'
SURVIVOR'DA 3 GÜN SÜRECEK SON SMS OYLAMASI BAŞLADI
Survivor'da bu sene bir ilke imza atılarak finale 2 ay kala son defa toplu bir sms oylaması yapıldı. Artık her hafta elemeye kalan yarışmacılar bu toplu oylamanın sonuçlarına göre elenecek veya adada kalacak. Ilıcalı, 'Toplu oylama konseyindeyiz. Toplu oylama bugün başlayacak Cuma günü sona erecek. Bundan sonra birleşme partisine ve finale gideceğiz. Bundan sonra bir oylama daha yapılacak. Bundan sonraki elemeler bu oylara göre yapılacak. Bir ay geçerli olacak' dedi. Survivor'da bundan sonraki toplu oylama ise, Kıbrıs finalleri öncesindeki hızlandırılmış çekimler öncesinde yapılacak.
SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor'ın Salı akşamı ekrana gelen bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları sembol oyunu finallerinde karşı karşıya geldi. Sembol finallerinde erkek yarışmacılardan biri çekilen kura sonrası parkura çıkmadan bir üst tura yükseldi. Kura sonucunda yarışmadan bir üst tura yükselen isim Ünlüler takımından Yiğit oldu. Diğer üst tura çıkan yarışmacılar ise Adem, Turabi, Mustafa Kemal ve Hilmi Cem oldu.
Survivor'ın son bölümünde, hafta boyunca en iyi performansı gösterip takımlarına galibiyeti getiren isimler ödüllerine kavuştu. Gönüllüler takımından Hakan, Anıl, Birsen ve Nagihan adalarına gelen sandviç ve meyve sularının keyfini çıkardı.
TURABİ SERAMİK YUMRUKLAYINCA ELİ KESİLDİ!
Sembol oyununda Murat Ceylan ile girdiği mücadelede galibiyet alan Turabi fazla hırsının kurbanı oldu. Atış yaptıkları seramikleri yumruklayan Turabi elini kesti. Turabi'nin eli kanlar içinde kalırken, Survivor doktoru Metin Kuş müdahale etti. Sembol finallerinde hırsı nedeniyle elini sakatlayan Turabi, seremoniye eli sargılı halde geldi ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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