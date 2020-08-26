Survivor Burak ve İşte Benim Stilim yarışmacısı Didem Ezgi Akın tatilde!

Survivor yarışmasından elenen yarışmacılar tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süre Dominik’te mahsur kalmıştı. Yarışmadan beklediğinden önce elenen Burak Yurdugör yaklaşık 3-4 hafta boyunca diğer elenen yarışmacılarla Acun Ilıcalı’nın misafiri olmuştu. Uçuş yasaklarının sona ermesinin ardından Türkiye’ye dönen Survivor Burak ve diğer yarışmacılar devlet yurtlarında 15 gün süreyle de karantina yapmıştı.

Haziran ayında normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Survivor Burak yaz tatili için Bodrum’un yolunu tutmuştu. Burak Yurdugör’e tatilinde Survivor yarışmacılarından Aycan ve Aşkım eşlik etmişti. Sosyal medya hesabından Aycan ve Burak’ın yaptığı paylaşımlar aşk iddialarının gündeme gelmesine neden olmuştu. Aycan ve Burak aşk iddialarına karşı sessizliğini korurken; Survivor Burak’ın yeni bir aşk bombası ortaya atıldı.

TV 8 YARIŞMACILARI ARASINDA NELER OLUYOR?



TV 8 kanalının reyting rekorları kıran programı Survivor yarışmacısı Burak Yurdugör ve bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim’in yarışmacısı Didem Ezgi Akın arasında yakınlaşma olduğu iddia edildi. Bodrum’da yazın tadını çıkartan Burak ve Didem’in beraber tatil yaptıkları dikkatli gözlerden kaçmadı. Survivor Burak Didem’i çektiği videoyu sosyal medya hesabındna yayınladı. İkilinin eğlenceli videosuna Burak, “Alın bu gundiyi buradan” notunu düştü.



İşte Benim Stilim Didem ve Survivor Burak'ın aşk haberlerini ikilinin aynı mutfakta çekildikleri fotoğraflar perçimledi. Burak Yurdugör ve Didem Akın hayranları şimdiden çift için fan sayfaları oluşturmaya başladı.

