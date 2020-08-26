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Survivor Burak ve İşte Benim Stilim yarışmacısı Didem Ezgi Akın tatilde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 16:05 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler programında yarışarak popülerliğe kavuşan Burak Yurdugör Bodrum tatilini sürdürüyor. Yarışmadan sonra yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Survivor Burak’ın sosyal medya paylaşımları yeni aşka başladığı iddialarını güçlendirdi. Survivor Burak, TV 8’in fenomen programlarından biri olan İşte Benim Stilim yarışmacılarından Didem Ezgi Akın ile görüntülendi.

Survivor Burak ve İşte Benim Stilim yarışmacısı Didem Ezgi Akın tatilde!

Survivor yarışmasından elenen yarışmacılar tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süre Dominik’te mahsur kalmıştı. Yarışmadan beklediğinden önce elenen Burak Yurdugör yaklaşık 3-4 hafta boyunca diğer elenen yarışmacılarla Acun Ilıcalı’nın misafiri olmuştu. Uçuş yasaklarının sona ermesinin ardından Türkiye’ye dönen Survivor Burak ve diğer yarışmacılar devlet yurtlarında 15 gün süreyle de karantina yapmıştı.

Survivor Aycan Yanaç ve Burak Yurdugör beraber tatile çıktı!Survivor Aycan Yanaç ve Burak Yurdugör beraber tatile çıktı!

Haziran ayında normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Survivor Burak yaz tatili için Bodrum’un yolunu tutmuştu. Burak Yurdugör’e tatilinde Survivor yarışmacılarından Aycan ve Aşkım eşlik etmişti. Sosyal medya hesabından Aycan ve Burak’ın yaptığı paylaşımlar aşk iddialarının gündeme gelmesine neden olmuştu. Aycan ve Burak aşk iddialarına karşı sessizliğini korurken; Survivor Burak’ın yeni bir aşk bombası ortaya atıldı.

TV 8 YARIŞMACILARI ARASINDA NELER OLUYOR?

burak yurdugör
TV 8 kanalının reyting rekorları kıran programı Survivor yarışmacısı Burak Yurdugör ve bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim’in yarışmacısı Didem Ezgi Akın arasında yakınlaşma olduğu iddia edildi. Bodrum’da yazın tadını çıkartan Burak ve Didem’in beraber tatil yaptıkları dikkatli gözlerden kaçmadı. Survivor Burak Didem’i çektiği videoyu sosyal medya hesabındna yayınladı. İkilinin eğlenceli videosuna Burak, “Alın bu gundiyi buradan” notunu düştü.
didem-burak
İşte Benim Stilim Didem ve Survivor Burak'ın aşk haberlerini ikilinin aynı mutfakta çekildikleri fotoğraflar perçimledi. Burak Yurdugör ve Didem Akın hayranları şimdiden çift için fan sayfaları oluşturmaya başladı.

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