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Survivor Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Survivor Çağrı kararı belli oldu!

10.03.2021 00:07 | Son Güncelleme:
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Survivor Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Survivor Çağrı kararı belli oldu!

Survivor'da bu akşam gergin anlar yaşandı. Yarışmada agresif halleri ile dikkat çeken Survivor Çağrı ve Murat Ceylan arasında gergin anlar yaşandı. Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı konuşmasında Survivor Çağrı'nın durumu ile ilgili açıklamalara yer verdi. Peki, Survivor Çağrı diskalifiye edildi mi? İşte, detaylar!

Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? yarışmanın yeni bölümünde en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Tv8 ekranlarında izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Survivor'ın yeni bölümü izleyenleri ekrana kilitledi. Oyun sırasında Murat Ceylan ile gergin anlar yaşayan Survivor Çağrı'nın durumu belli oldu. Acun Ilıcalı ada konseyinde Çağrı Atakan ile ilgili kararını açıkladı. Peki, Survivor Çağrı elendi mi? İşte, Acun Ilıcalı'nın Survivor Atakan kararı!

Survivor Atakan diskalifiye mi oldu?

Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor Çağrı kararını bildirdi. "Arkadaşıma yapılan hareket bana yapılmıştır, bu hareketi kabul etmiyorum" diyen Ilıcalı, yarışmacıya iki seçenek sundu.

Buna göre; Survivor Çağrı 5 hafta boyunca bütün ödüllerden mahrum olacak veya kendi kararı ile adadan ayrılacak. Acun Ilıcalı sunduğu bu seçeneklerin sonunda ise "Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum dedi. Duygusal anlar yaşayan Çağrı Atakan ise kararını bir sonraki konseyde bildirmek istediğini açıkladı.

Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çağrı Atakan, 1981 senesinde Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı. Oyunculuk hayatına, 2007 senesinde FOX TV'de yayınlanan "Arka Sıradakiler" dizisi ile başladı.

Arka Sıradakiler'den sonra oyunculuğa bir süre ara veren Atakan, bu süreçte tiyatro ile ilgilenmeyi tercih etti. Ekranlara döndükten sonra en büyük çıkışını 2017 yılında "Çukur" dizisinde oynadığı "Remzi" karakteri ile yaptı. Remzi'den sonra oldukça ünlenen oyuncu, 2018 yılında ise "Şahin Tepesi" dizisindeki "Yılmaz" karakterine can verdi.


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