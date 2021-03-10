Survivor Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Survivor Çağrı kararı belli oldu!

Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? yarışmanın yeni bölümünde en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Tv8 ekranlarında izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Survivor'ın yeni bölümü izleyenleri ekrana kilitledi. Oyun sırasında Murat Ceylan ile gergin anlar yaşayan Survivor Çağrı'nın durumu belli oldu. Acun Ilıcalı ada konseyinde Çağrı Atakan ile ilgili kararını açıkladı. Peki, Survivor Çağrı elendi mi? İşte, Acun Ilıcalı'nın Survivor Atakan kararı!

Survivor Atakan diskalifiye mi oldu?

Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor Çağrı kararını bildirdi. "Arkadaşıma yapılan hareket bana yapılmıştır, bu hareketi kabul etmiyorum" diyen Ilıcalı, yarışmacıya iki seçenek sundu.

Buna göre; Survivor Çağrı 5 hafta boyunca bütün ödüllerden mahrum olacak veya kendi kararı ile adadan ayrılacak. Acun Ilıcalı sunduğu bu seçeneklerin sonunda ise "Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum dedi. Duygusal anlar yaşayan Çağrı Atakan ise kararını bir sonraki konseyde bildirmek istediğini açıkladı.

Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli?

