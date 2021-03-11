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Survivor Çağrı Atakan ne karar verdi? Yarışmadan ayrıldı mı?

11.03.2021 02:14 | Son Güncelleme:
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Survivor Çağrı Atakan ne karar verdi? Yarışmadan ayrıldı mı?

Survivor 45'inci bölümünün fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz ada konseyinde Murat Ceylan'la yaşadığı tartışmadan dolayı Acun Ilıcalı'nın tepkisini çeken Survivor Çağrı'nın akıbeti belli oluyor. Survivor yarışmasını bırakıp bırakmama konusunda düşünmek istediğini söyleyen Çağrı Atakan acil durum konseyinde kararını açıkladı. İşte, Survivor Çağrı'nın kararı!

Geçtiğimiz bölümde oyunda çıkan bir tartışmadan dolayı Acun Ilıcalı'nın Survivor'daki sağ kolu olarak anılan Murat Ceylan'la gergin anlar yaşayan Çağrı Atakan'ın yarışmadaki durumu belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından yarışmayı bırakma veya 5 hafta boyunca ödüllerden mahrum kalma kararı vermek zorunda kalan Çağrı Atakan düşünmek istediğini söylemişti. Peki, Çağrı Atakan yarışmadan çekildi mi? İşte, Çağrı Atakan'ın kararı!

SURVİVOR ÇAĞRI YARIŞMAYI BIRAKTI MI?

Survivor yarışmasının 45. bölüm fragmanında Çağrı Atakan söz isteyerek kararını bildiriyor. Murat Ceylan ile yaşadığı tartışmadan sonra Acun Ilıcalı'nın tepkisini çeken Çağrı, yarışmanın yeni bölümünde "Bana bu yarışmayı bırakırsan mutlu olurum dediğinizde şuramda bir şey düğümlendi ve konuşamadım. Şimdi ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim yada gururumla kalmaya devam edeceğim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Diğer yarışmacıların da duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamaması ise Çağrı'nın kararının yarışmadan çekilmek olduğunu düşündürüyor. Yarışmacının kesin kararı ise Survivor 45.bölümde belli olacak.

ÇAĞRI ATAKAN VE MURAT CEYLAN OLAYI NEDİR?

Survivor İletişim oyunun ardından kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımının sevinç gösterileri, Ünlüler takımını rahatsız edince karşı tarafa tepki gösterdiler. Survivor'ın başarılı yarışmacılarından biri olan Steven arkadaşlarına "özür dilenecek bir şey yok, oyunu kazandık seviniyoruz" dedi. Karşı takımından Çağrı ise birden Steven'ın üzerine yürüyerek adeta ateş püskürdü ve "terbiyesiz, özür dile" diyerek küfür etmeye başladı.

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Gerginliği sonlandırmak isteyen Murat Ceylan ise ikilinin arasına girerek "Çağrı! Yeter!" dedi. Arkadaşları tarafından zapt edilemeyen Çağrı ise Murat Ceylan'a "ne yeter, sana ne" diyerek karşılık verdi. "Bizim de mi üzerimize yürüyeceksin Çağrı?" diyerek ortamdan uzaklaşan Murat Ceylan'ın ardından ise Çağrı, koşarak Murat Ceylanı aradı ve küfürler sarf ederek "Murat Ceylan ben bu yarışmadan gidiyorum gel beraber gidelim" dedi.

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