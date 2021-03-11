Survivor Çağrı Atakan ne karar verdi? Yarışmadan ayrıldı mı?

Geçtiğimiz bölümde oyunda çıkan bir tartışmadan dolayı Acun Ilıcalı'nın Survivor'daki sağ kolu olarak anılan Murat Ceylan'la gergin anlar yaşayan Çağrı Atakan'ın yarışmadaki durumu belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından yarışmayı bırakma veya 5 hafta boyunca ödüllerden mahrum kalma kararı vermek zorunda kalan Çağrı Atakan düşünmek istediğini söylemişti. Peki, Çağrı Atakan yarışmadan çekildi mi? İşte, Çağrı Atakan'ın kararı!

SURVİVOR ÇAĞRI YARIŞMAYI BIRAKTI MI?

Survivor yarışmasının 45. bölüm fragmanında Çağrı Atakan söz isteyerek kararını bildiriyor. Murat Ceylan ile yaşadığı tartışmadan sonra Acun Ilıcalı'nın tepkisini çeken Çağrı, yarışmanın yeni bölümünde "Bana bu yarışmayı bırakırsan mutlu olurum dediğinizde şuramda bir şey düğümlendi ve konuşamadım. Şimdi ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim yada gururumla kalmaya devam edeceğim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Diğer yarışmacıların da duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamaması ise Çağrı'nın kararının yarışmadan çekilmek olduğunu düşündürüyor. Yarışmacının kesin kararı ise Survivor 45.bölümde belli olacak.