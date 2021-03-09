HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Survivor Çağrı Atakan ve Murat Ceylan kavgası! Survivor Çağrı ve Murat Ceylan arasında neler yaşandı?

Survivor Çağrı Atakan ve Murat Ceylan kavgası! Survivor Çağrı ve Murat Ceylan arasında neler yaşandı?

09.03.2021 23:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor Çağrı Atakan ve Murat Ceylan kavgası! Survivor Çağrı ve Murat Ceylan arasında neler yaşandı?

Survivor'da bu akşam yeni bölümün fragmanı damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın, Survivor'daki sağ kolu olarak anılan Murat Ceylan ve Survivor Çağrı arasında yaşananlar gündemde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Survivor'ı yakından takip edenler Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor Çağrı ve Murat Ceylan tartışmasının detayları!

Survivor yeni bölüm fragmanı gündeme damga vurdu. Tv8 ekranlarının izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen programı Survivor'da bu akşam gergin anlar yaşandı. İletişim oyununda Murat Ceylan ve Çağrı Atakan arasında yaşananlar Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Murat Ceylan ve Survivor Çağrı arasında neler oldu? İşte, Murat Ceylan ve Çağrı Atakan arasında yaşananlar!

Survivor Çağrı ve Murat Ceylan arasında neler oldu?

Survivor İletişim oyunun ardından kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımının sevinç gösterileri, Ünlüler takımını rahatsız edince karşı tarafa tepki gösterdiler. Survivor'ın başarılı yarışmacılarından biri olan Steven arkadaşlarına "özür dilenecek bir şey yok, oyunu kazandık seviniyoruz" dedi. Karşı takımından Çağrı ise birden Steven'ın üzerine yürüyerek adeta ateş püskürdü ve "terbiyesiz, özür dile" diyerek küfür etmeye başladı.

Gerginliği sonlandırmak isteyen Murat Ceylan ise ikilinin arasına girerek "Çağrı! Yeter!" dedi. Arkadaşları tarafından zapt edilemeyen Çağrı ise Murat Ceylan'a "ne yeter, sana ne" diyerek karşılık verdi. "Bizim de mi üzerimize yürüyeceksin Çağrı?" diyerek ortamdan uzaklaşan Murat Ceylan'ın ardından ise Çağrı, koşarak Murat Ceylanı aradı ve küfürler sarf ederek "Murat Ceylan ben bu yarışmadan gidiyorum gel beraber gidelim" dedi.

Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu?

Survivor Çağrı'nın yarışmadaki akıbeti bu akşam yapılacak olan ada konseyinde belli olacak. Ancak, Acun Ilıcalı'nın "arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum" sözünün ardından yarışmacının diskalifiye edildiği tahmin ediliyor.

Murat Ceylan kimdir?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Londra'ya giderek Endüstriyel Tasarım bölümünü bitirdi. Daha sonra Türkiye'ye dönen Murat Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünü tamamlayıp yüksek lisans eğitimi de aldı.

Murat Ceylan, 2013 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler'de yarıştı. Yarışma sonrasında 17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan "Para Bende" programının sunuculuğunu yaparak her hafta başka bir ülkede "Almeda Abazi" ile yarıştı. 2018 senesinde Survivor All Star'da tekrar yarışan Murat Ceylan şu anda Survivor'un sunuculuğunu üstleniyor.

Çağrı Atakan kimdir?

Çağrı Atakan, 1981 senesinde Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı. Oyunculuk hayatına, 2007 senesinde FOX TV'de yayınlanan "Arka Sıradakiler" dizisi ile başladı.

2017 yılında "Çukur" dizisinde oynadığı "Remzi" karakteri ile yaptı. Remzi'den sonra oldukça ünlenen oyuncu, 2018 yılında ise "Şahin Tepesi" dizisindeki "Yılmaz" karakterine hayat verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Miraç Kandili'nde neler yaşandı?Miraç Kandili'nde neler yaşandı?
Öğle namazı nasıl kılınır?Öğle namazı nasıl kılınır?
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Murat Ceylan Wish Çağrı Atakan

En Çok Okunan Haberler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Hayvanat bahçesinde korkunç olay!

Cihangir İslam CHP'ye katıldı!

Cihangir İslam CHP'ye katıldı!

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Kardeşinin gerçek katilinin tutuklanmadığı iddiasıyla Ankara'ya yürüyüş başlattı

Kardeşinin gerçek katilinin tutuklanmadığı iddiasıyla Ankara'ya yürüyüş başlattı

Macron talimat verdi! 50 yıllık gizli belgeler erişime açılıyor

Macron talimat verdi! 50 yıllık gizli belgeler erişime açılıyor

Kaftancıoğlu: Başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen meclis üyemizle ilgili parti içi soruşturma başlatıldı

Canan Kaftancıoğlu duyurdu: Parti içi soruşturma başlatıldı

Miraç Kandili'nde ne olmuştur? İşte o gece yaşananlar!

Miraç Kandili'nde neler yaşandı?

HDP'li milletvekilinin eşi, terör operasyonunda tutuklandı

Milletvekilinin eşi, terör operasyonunda tutuklandı

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.