Survivor Çağrı Atakan ve Murat Ceylan kavgası! Survivor Çağrı ve Murat Ceylan arasında neler yaşandı?

Survivor yeni bölüm fragmanı gündeme damga vurdu. Tv8 ekranlarının izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen programı Survivor'da bu akşam gergin anlar yaşandı. İletişim oyununda Murat Ceylan ve Çağrı Atakan arasında yaşananlar Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Murat Ceylan ve Survivor Çağrı arasında neler oldu? İşte, Murat Ceylan ve Çağrı Atakan arasında yaşananlar!
Survivor İletişim oyunun ardından kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımının sevinç gösterileri, Ünlüler takımını rahatsız edince karşı tarafa tepki gösterdiler. Survivor'ın başarılı yarışmacılarından biri olan Steven arkadaşlarına "özür dilenecek bir şey yok, oyunu kazandık seviniyoruz" dedi. Karşı takımından Çağrı ise birden Steven'ın üzerine yürüyerek adeta ateş püskürdü ve "terbiyesiz, özür dile" diyerek küfür etmeye başladı.
Gerginliği sonlandırmak isteyen Murat Ceylan ise ikilinin arasına girerek "Çağrı! Yeter!" dedi. Arkadaşları tarafından zapt edilemeyen Çağrı ise Murat Ceylan'a "ne yeter, sana ne" diyerek karşılık verdi. "Bizim de mi üzerimize yürüyeceksin Çağrı?" diyerek ortamdan uzaklaşan Murat Ceylan'ın ardından ise Çağrı, koşarak Murat Ceylanı aradı ve küfürler sarf ederek "Murat Ceylan ben bu yarışmadan gidiyorum gel beraber gidelim" dedi.
Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu?
Survivor Çağrı'nın yarışmadaki akıbeti bu akşam yapılacak olan ada konseyinde belli olacak. Ancak, Acun Ilıcalı'nın "arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum" sözünün ardından yarışmacının diskalifiye edildiği tahmin ediliyor.
Murat Ceylan kimdir?
Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Londra'ya giderek Endüstriyel Tasarım bölümünü bitirdi. Daha sonra Türkiye'ye dönen Murat Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünü tamamlayıp yüksek lisans eğitimi de aldı.
Murat Ceylan, 2013 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler'de yarıştı. Yarışma sonrasında 17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan "Para Bende" programının sunuculuğunu yaparak her hafta başka bir ülkede "Almeda Abazi" ile yarıştı. 2018 senesinde Survivor All Star'da tekrar yarışan Murat Ceylan şu anda Survivor'un sunuculuğunu üstleniyor.
Çağrı Atakan kimdir?
Çağrı Atakan, 1981 senesinde Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı. Oyunculuk hayatına, 2007 senesinde FOX TV'de yayınlanan "Arka Sıradakiler" dizisi ile başladı.
2017 yılında "Çukur" dizisinde oynadığı "Remzi" karakteri ile yaptı. Remzi'den sonra oldukça ünlenen oyuncu, 2018 yılında ise "Şahin Tepesi" dizisindeki "Yılmaz" karakterine hayat verdi.