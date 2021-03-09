Survivor Çağrı Atakan ve Murat Ceylan kavgası! Survivor Çağrı ve Murat Ceylan arasında neler yaşandı?

Survivor yeni bölüm fragmanı gündeme damga vurdu. Tv8 ekranlarının izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen programı Survivor'da bu akşam gergin anlar yaşandı. İletişim oyununda Murat Ceylan ve Çağrı Atakan arasında yaşananlar Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Murat Ceylan ve Survivor Çağrı arasında neler oldu? İşte, Murat Ceylan ve Çağrı Atakan arasında yaşananlar!

Survivor Çağrı ve Murat Ceylan arasında neler oldu?

Survivor İletişim oyunun ardından kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımının sevinç gösterileri, Ünlüler takımını rahatsız edince karşı tarafa tepki gösterdiler. Survivor'ın başarılı yarışmacılarından biri olan Steven arkadaşlarına "özür dilenecek bir şey yok, oyunu kazandık seviniyoruz" dedi. Karşı takımından Çağrı ise birden Steven'ın üzerine yürüyerek adeta ateş püskürdü ve "terbiyesiz, özür dile" diyerek küfür etmeye başladı.

Gerginliği sonlandırmak isteyen Murat Ceylan ise ikilinin arasına girerek "Çağrı! Yeter!" dedi. Arkadaşları tarafından zapt edilemeyen Çağrı ise Murat Ceylan'a "ne yeter, sana ne" diyerek karşılık verdi. "Bizim de mi üzerimize yürüyeceksin Çağrı?" diyerek ortamdan uzaklaşan Murat Ceylan'ın ardından ise Çağrı, koşarak Murat Ceylanı aradı ve küfürler sarf ederek "Murat Ceylan ben bu yarışmadan gidiyorum gel beraber gidelim" dedi.