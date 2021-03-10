HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan’a ne oldu?

Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan’a ne oldu?

10.03.2021 11:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan’a ne oldu?

Dün akşam TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor’da gergin dakikalar yaşandı. Bir süredir agresif tavırları ile dikkatleri çeken Çağrı’nın, Murat Ceylan ile arasında yaşanan kavga, dün geceki yarışmaya damgasını vurdu. Acun Ilıcalı ise ada konseyinde Survivor Çağrı’ya tepki gösterdi. İzleyiciler Survivor Çağrı’ya ne olduğunu merak etmeye başladı. Peki Çağrı Atakan’a ne oldu? Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu?

Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümü ile izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşatan Survivor’da çıkan kavga oldukça dikkat çekti. Oyun sırasında Murat Ceylan ile gergin anlar yaşayan Survivor Çağrı'nın ise durumu belli oldu. Yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı’nın kararını merak eden izleyiciler ise “Çağrı Atakan’a ne oldu?” sorusunu sordu. Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan elendi mi? Survivor Çağrı’ya ne oldu?

SURVİVOR ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Murat Ceylan ve Çağrı Atakan arasında yaşanan kavgada, Acun Ilıcalı ada konseyinde kararını açıkladı. "Arkadaşıma yapılan hareket bana yapılmıştır, bu hareketi kabul etmiyorum" diyen Ilıcalı, yarışmacıya iki seçenek sundu.

Buna göre; Survivor Çağrı 5 hafta boyunca bütün ödüllerden mahrum olacak ya da kendi kararı ile adadan ayrılacak. Acun Ilıcalı, sunduğu bu seçeneklerin sonunda ise "Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum.” Diyerek kendi duygularını paylaştı. Duygusal anlar yaşayan Çağrı Atakan ise kararını bir sonraki konseyde bildirmek istediğini açıkladı.

2

1

SURVİVOR ÇAĞRI VE MURAT CEYLAN ARASINDA NE OLDU?

Dün akşam oynanan iletişim oyununun kazananı Gönüller oldu. Gönüllüler oyunu kazandıktan sonra sevinç gösterileri yapmaya başladı. Gönüllüler takımının bu sevincinden rahatsız olan Ünlüler takımı ise duruma tepki gösterdi. Gönüllüler takımı ise özür dileyerek olayı kapatmak istedi. Steven’ın arkadaşlarına “Özür dilenecek bir şey yok, oyunu kazandık ve seviniyoruz.” Demesi üzerine, Çağrı Atakan Steven’ın üzerine yürüdü. Steven’a birçok hakarette bulunan Survivor Çağrı’yı sakinleştirmek ve gerginliğe son vermek amacıyla Murat Ceylan duruma müdahale etti.
Murat Ceylan’ın müdahalesine daha çok sinirlenen Çağrı ise, bu sefer hedefine Survivor’ın başarılı sunucusu Murat Ceylan’ı aldı. Arkadaşları tarafından zapt edilmeye çalışılan Çağrı, Murat Ceylan’a hakaretler yağdırarak üzerine yürüdü. Bu olaydan sonra ise Murat Ceylan kavganın olduğu yerden uzaklaştı.

çağrı atakan

ÇAĞRI ATAKAN KİM?

Çağrı Atakan, 1981 senesinde Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı. Oyunculuk hayatına, 2007 senesinde FOX TV'de yayınlanan "Arka Sıradakiler" dizisi ile başladı. Arka Sıradakiler'den sonra oyunculuğa bir süre ara veren Atakan, bu süreçte tiyatro ile ilgilenmeyi tercih etti. Ekranlara döndükten sonra en büyük çıkışını 2017 yılında "Çukur" dizisinde oynadığı "Remzi" karakteri ile yaptı. Remzi'den sonra oldukça ünlenen oyuncu, 2018 yılında ise "Şahin Tepesi" dizisindeki "Yılmaz" karakterine can verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canını dişine taktı! Penguen, katil balinalardan kaçıp turist botuna sığındıCanını dişine taktı! Penguen, katil balinalardan kaçıp turist botuna sığındı
Vali ile genç kızların gülümseten 'Müslüm Gürses' diyaloğuVali ile genç kızların gülümseten 'Müslüm Gürses' diyaloğu
Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?Instagram mavi tik alma işlemi nasıl yapılır? Mavi tik için ne yapmak gerekir?
Anahtar Kelimeler:
survivor Çağrı Atakan

En Çok Okunan Haberler

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Nihat Hatipoğlu kaç yaşında, aslen nereli? Nihat Hoca kimdir?

Nihat Hatipoğlu kimdir?

'Çok yüksek riskli' Osmaniye’de koronavirüsle mücadelede yeni dönem

'Çok yüksek riskli' ilde yeni dönem! Vali bizzat yazdı

Lüks aracının önünde karpuz satan fenomen hakkında karar: Sınır dışı edildi!

Lüks aracının önünde karpuz satan fenomen hakkında karar: Sınır dışı edildi!

İşte Miraç gecesinde yapılacak ibadetler | Bu gece nasıl dua edilmeli?

İşte Miraç gecesinde yapılacak ibadetler

Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Diyanet namaz ve iftar saatlerini açıkladı

Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Koronavirüs aşısıyla ilgili alkol uyarısı: Öncesi ve sonrasında tüketmeyin

Koronavirüs aşısıyla ilgili flaş alkol uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.