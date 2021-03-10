Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan’a ne oldu?

Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümü ile izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşatan Survivor’da çıkan kavga oldukça dikkat çekti. Oyun sırasında Murat Ceylan ile gergin anlar yaşayan Survivor Çağrı'nın ise durumu belli oldu. Yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı’nın kararını merak eden izleyiciler ise “Çağrı Atakan’a ne oldu?” sorusunu sordu. Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan elendi mi? Survivor Çağrı’ya ne oldu?

SURVİVOR ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Murat Ceylan ve Çağrı Atakan arasında yaşanan kavgada, Acun Ilıcalı ada konseyinde kararını açıkladı. "Arkadaşıma yapılan hareket bana yapılmıştır, bu hareketi kabul etmiyorum" diyen Ilıcalı, yarışmacıya iki seçenek sundu.

Buna göre; Survivor Çağrı 5 hafta boyunca bütün ödüllerden mahrum olacak ya da kendi kararı ile adadan ayrılacak. Acun Ilıcalı, sunduğu bu seçeneklerin sonunda ise "Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum.” Diyerek kendi duygularını paylaştı. Duygusal anlar yaşayan Çağrı Atakan ise kararını bir sonraki konseyde bildirmek istediğini açıkladı.

SURVİVOR ÇAĞRI VE MURAT CEYLAN ARASINDA NE OLDU?

Dün akşam oynanan iletişim oyununun kazananı Gönüller oldu. Gönüllüler oyunu kazandıktan sonra sevinç gösterileri yapmaya başladı. Gönüllüler takımının bu sevincinden rahatsız olan Ünlüler takımı ise duruma tepki gösterdi. Gönüllüler takımı ise özür dileyerek olayı kapatmak istedi. Steven’ın arkadaşlarına “Özür dilenecek bir şey yok, oyunu kazandık ve seviniyoruz.” Demesi üzerine, Çağrı Atakan Steven’ın üzerine yürüdü. Steven’a birçok hakarette bulunan Survivor Çağrı’yı sakinleştirmek ve gerginliğe son vermek amacıyla Murat Ceylan duruma müdahale etti.

Murat Ceylan’ın müdahalesine daha çok sinirlenen Çağrı ise, bu sefer hedefine Survivor’ın başarılı sunucusu Murat Ceylan’ı aldı. Arkadaşları tarafından zapt edilmeye çalışılan Çağrı, Murat Ceylan’a hakaretler yağdırarak üzerine yürüdü. Bu olaydan sonra ise Murat Ceylan kavganın olduğu yerden uzaklaştı.