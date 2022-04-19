Survivor Çağrı, eski sevgilisi Eda Taşpınar'ın ilişkisi hakkında konuştu! Aşk oyunu iddialarıyla gündeme gelmişti...

Sosyal medyada yaptığı tatil paylaşımlarıyla kendisinde sık sık bahsettiren ünlü isim Eda Taşpınar, gündemden düşmüyor. Cesur fotoğraflarıyla kendisinden söz ettiren Taşpınar, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle verdiği pozlarla olay olmuştu.
Geçtiğimiz sene ekrana gelen 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile birliktelik yaşayan ünlü isim Eda Taşpınar, gizemli erkek arkadaşıyla dudak dudağa poz vermişti.
Sosyal medyada paylaşılan gönderiye "Anahtarlarımıza uyan kilitleri ve kilitlerimize uyan anahtarları olan bir kişi" notunu ekleyen Taşpınar'a adeta beğeni yağmıştı.
Gelişme sonrası muhabirlerin sorularına yanıt veren Survivor Çağrı Atakan, fikir anlaşmazlığı yüzünden ayrıldıklarını söylediği Eda Taşpınar'ın yeni ilişkisi hakkında konuştu.
Atakan, Eda Taşpınar'ın yeni ilişkisi ile ilgili "Paylaştığı pozları görmedim. Allah mesut etsin. Eda çok iyi bir insan. Mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Ne diyebilirim ki, inşallah mutlu olur" şeklinde konuştu.
Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan aşkının daha önce kurmaca olduğu da iddia edilmişti. İkilinin hakkında çıkan aşk skandalları nedeniyle kurmaca bir aşk oyunu oynadığı ileri sürülmüştü.
Çağrı Atakan'ın bu sayede şöhrete kavuştuğu ve 'Survivor 2021' kadrosuna seçilince aşk oyununu da bitirdiği iddia edilmişti.
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