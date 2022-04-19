Survivor Çağrı, eski sevgilisi Eda Taşpınar'ın ilişkisi hakkında konuştu! Aşk oyunu iddialarıyla gündeme gelmişti...

Sosyal medyada yaptığı tatil paylaşımlarıyla kendisinde sık sık bahsettiren ünlü isim Eda Taşpınar, gündemden düşmüyor. Cesur fotoğraflarıyla kendisinden söz ettiren Taşpınar, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle verdiği pozlarla olay olmuştu.

YENİ SEVGİLİSİ İLE DUDAK DUDAĞA POZ VERMİŞTİ!

Geçtiğimiz sene ekrana gelen 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile birliktelik yaşayan ünlü isim Eda Taşpınar, gizemli erkek arkadaşıyla dudak dudağa poz vermişti.

Sosyal medyada paylaşılan gönderiye "Anahtarlarımıza uyan kilitleri ve kilitlerimize uyan anahtarları olan bir kişi" notunu ekleyen Taşpınar'a adeta beğeni yağmıştı.

"MUTLULUĞU SONUNA KADAR HAK EDİYOR"

Gelişme sonrası muhabirlerin sorularına yanıt veren Survivor Çağrı Atakan, fikir anlaşmazlığı yüzünden ayrıldıklarını söylediği Eda Taşpınar'ın yeni ilişkisi hakkında konuştu.

Atakan, Eda Taşpınar'ın yeni ilişkisi ile ilgili "Paylaştığı pozları görmedim. Allah mesut etsin. Eda çok iyi bir insan. Mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Ne diyebilirim ki, inşallah mutlu olur" şeklinde konuştu.

'KURMACA AŞK YAŞADILAR' İDDİASI!

Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan aşkının daha önce kurmaca olduğu da iddia edilmişti. İkilinin hakkında çıkan aşk skandalları nedeniyle kurmaca bir aşk oyunu oynadığı ileri sürülmüştü.

'ŞÖHRET OLUNCA AYRILDILAR'

Çağrı Atakan'ın bu sayede şöhrete kavuştuğu ve 'Survivor 2021' kadrosuna seçilince aşk oyununu da bitirdiği iddia edilmişti.





