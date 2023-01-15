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Survivor Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Cansu Tuman Survivor 2023 kadrosunda

15.01.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Tuman bu sene Survivor’ın merak edilen isimlerinden biri oldu. TV 8 ekranlarında bu akşam başlayacak olan Survivor’ın Ünlüler kadrosunda Yemin dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile tanınan ve birçok başarılı yapımda rol alan Tuman da yer alıyor. Peki, Survivor Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Survivor Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Cansu Tuman Survivor 2023 kadrosunda

Cansu Tuman’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’a katılan Cansu Tuman Ünlüler Takımı’nda yer alıyor. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterine benzemesiyle ve başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Cansu Tuman, Yemin dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile büyük beğeni toplamıştı.

CANSU TUMAN KİMDİR?

1994 doğumlu olan Cansu Tuman, İstanbul’da doğdu.Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman, ayrıca Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi almıştır.
cansu
Güzel oyuncu Cansu Tuman’ın rol aldığı yapımlar arasında Yemin, Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat dizisi de bulunuyor.

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