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Survivor Cemal Can'a Ezgi Mola'da doğum günü sürprizi! Cemal Can gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 02:18 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 24 Mayıs Pazar günü ekrana gelen bayram özel bölümünde, ünlü isimler Anlat Bakalım'da yarıştı. Ünlü oyuncu Ezgi Mola da oyunda Cemal Can ile eşleşti. Ezgi Mola, gönüllüler takımından Survivor Cemal Can'a doğum günü sürprizi yaptı. Sürprizi gören Survivor Cemal Can gözyaşlarını tutamadı.

Survivor Cemal Can'a Ezgi Mola'da doğum günü sürprizi! Cemal Can gözyaşlarına boğuldu

Survivor 2020 yarışmacılarının her birinin bir ünlü ile eşleştiği Anlat Bakalım oyunu ekrana geldi. Oyunda her yarışmacı bireysel olarak mücadele ettiği Anlat Bakalım oyununda Türkiye’den yarışmaya katılarak ünlü isimler ile Survivor yarışmacıları, kelimeleri birbirlerine anlatmaya çalıştı. Gönüllüler takımında yer alan Cemal Can’ın Anlat Bakalım oyununda partneri ise güzel oyuncu Ezgi Mola oldu.

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Oyun öncesinde Ezgi Mola, Survivor Cemal Can’a güzel bir sürpriz yaptı. Ekranların sevilen ismi Ezgi Mola, Cemal Can’ın doğum gününü unutmadı ve Türkiye’den katıldığı oyunda onun için bir pasta hazırladı.
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Gözyaşlarına hakim olamayan Cemal Can’ın yerine mumlara Ezgi Mola üfledi.

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Bu güzel sürpriz sonrasında Cemal Can ve Ezgi Mola, Anlat Bakalım oyununda tam 13 kelimeyi doğru bilerek yarışmayı kazanmayı başardılar.


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