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Survivor Cemal Can Cansever ilk şarkısını çıkartıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Samsun Demir ve Mustafa Ceceli ile bir araya gelen Cemal Can müjdeli haberi sevenlerine duyurmuştu. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışma programının şampiyonu Cemal Can Cansever yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarına başladı.

Survivor Cemal Can Cansever ilk şarkısını çıkartıyor!

TV 8’in fenomen haline gelen yarışma programı Survivor’ın son şampiyonu Cemal Can Cansever oldu. Çocukluğundan beri en büyük hayalinin Survivor’a katılmak olduğunu belirten Cemal Can, yarışmadan sonra hayatında büyük değişiklik yaşadığını söylemişti. Yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Danla Bilic’le hasret gideren Cemal Can yeni işi için kolları sıvadı. Survivor Cemal Can şarkıcı olmak için ilk adımını attı.

Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı ve ekibinin geliştirdiği ‘Ünlülerle Anlat Bakalım’ formatına şarkıcı Mustafa Ceceli katılmıştı. Uzaktan bağlantı ile Survivor’a konuk olan Ceceli, Cemal Can’a sürpriz bir teklifte bulunmuştu. Ünlü prodüktör Samsun Demir’in albüm teklifini ileten Mustafa Ceceli, Cemal Can’ı heyecanlandırmayı başarmıştı.

YENİ ALBÜM İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

cemal Can

Survivor yarışmasının fiziksel ve psikolojik yorgunluğunu atmak için Cemal Can kendisini dinlenme sürecine aldı. Bir süre işlerden uzak kalan Cemal Can geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ve Samsun Demir’le bir araya geldi. Müzik kariyeri için eğitim alacağını söyleyen Survivor Cemal Can ilk albüm çalışması için stüdyoya girdi. Ünlü aranjör Mustafa Ceceli ile ilk şarkısını hazırlayan Cemal Can bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Survivor Cemal Can gönderisine selamun aleyküm anlamına gelen 'S.A' notunu ekledi.

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