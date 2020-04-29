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Survivor Cemal Can kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte Survivor Cemal Can Canseven'in hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 22:54 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de başarılı performansıyla dikkat çeken Cemal Can Canseven sms oylamalarında da ilk sıralarda yer alıyor. Survivor Cemal Can kimdir? sorusu Survivor 2020'nin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. YouTube ve Instagram'da fenomen olan Cemal Can Canseven, Danla Bilic'in de en yakın arkadaşlarından biri. İşte Cemal Can Canseven'in kısaca hayatı...

Survivor Cemal Can kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte Survivor Cemal Can Canseven'in hayat hikayesi

Survivor 2020'de gönüllüler takımının en iyi yarışmacılarından biri Cemal Can Canseven oldu. Peki Youtuber Danla Bilic'in arkadaşı olan ve videolarında yer alan Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte DJ'lik de yapan Survivor Cemal Can Canseven'in hayat hikayesi.

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.
cemal can canseven
Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç’i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj’lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür.

Cemal Can Canseven, şu anda Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Cemal Can Canseven 4324

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