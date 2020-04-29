Survivor Cemal Can kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte Survivor Cemal Can Canseven'in hayat hikayesi

Survivor 2020'de gönüllüler takımının en iyi yarışmacılarından biri Cemal Can Canseven oldu. Peki Youtuber Danla Bilic'in arkadaşı olan ve videolarında yer alan Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte DJ'lik de yapan Survivor Cemal Can Canseven'in hayat hikayesi.

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.



Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç’i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj’lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi.