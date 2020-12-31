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Survivor Ceyhun'a imparatorluk madalyası!

31.12.2020 14:40 | Son Güncelleme:
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Survivor Ceyhun'a imparatorluk madalyası!

Her yıl Aralık ve Haziran ayı olmak üzere iki kez verilen Krallık toplumuna veya İngiliz ulusal yaşamına hizmet edenlerin ödüllendirildiği ödül listesinde bu sene başkent Londra'da polis olarak görev yapan bir Türk de yer aldı. Survivor yarışmasıyla tanınan Ceyhun Uzun adlı Türk polis memuru, Kraliyet tarafından polislik mesleğini başarıyla yürüttüğü ve hayır kurumlarına yardım ettiği için impatarorluk madalyasıyla ödüllendirildi.

Birleşik Krallık’ta her yıl Kraliçe adına verilen ‘Yeni Yıl Onur Ödülleri’ listesi açıklandı.

1890 yılından bu yana Haziran ve Aralık aylarında verilen onur ödülleri listesinde bu sene bir Türk yer aldı.

Londra Metropolitan polis merkezinde görev yapan Ceyhun Uzun adlı Türk polis memuru kraliyet tarafından polislik mesleğini başarıyla yürüttüğü ve hayır kurumlarına yardım ettiği için imparatorluk madalyasıyla ödüllendirildi.

Metropolitan polis merkezinden yapılan açıklamaya göre, “’Daha Güvenli Okullar’ projesinde görev yapan Ceyhun Uzun, suça sürüklenme olayları için savunmasız gençlerle çalışıyor. Gençleri enerjilerini daha iyiye yönlendirmeye ve onları suçtan uzaklaştırmaya teşvik etmek için öğrenciler ve öğretmenleriyle birlikte çalışıyor. Ayrıca gençler için bir koşu kulübü kurmaya da dahil oldu” ifadeleri kullanıldı.

KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN 200 BİN STERLİN TOPLADI

Ceyhun Uzun’un kanserli çocuklar için de birçok hayır işinde bulunduğunun altı çizilen açıklamada, ” 2013 yılında Ceyhun’un kızı Tanyel’e kemik kanseri teşhisi kondu ve daha sonra ne yazık ki öldü. Ceyhun, Tanyel'in kanser teşhisten bu yana kendisini kanserli çocuklar için para toplamaya adadı. Çabalarıyla şimdiye kadar 200 bin sterlinden fazla para toplandı. Ceyhun ayrıca kızının anısına, kanserli çocuklara ve ailelerine yardım eden bir hayır kurumu kurdu ve Kuzey Kıbrıs'ta bir Onkoloji Merkezini finanse etti” ifadelerine yer verildi.

ÖLEN KIZI ADINA VAKIF KURDU

Arka arkaya üç yıl boyunca Londra Maratonu’nda Guinness Dünya Rekorunu egale eden Ceyhun Uzun, “Tek çocuğumu kaybettikten sonra benim için ürkütücü geçen bir dönemde, kanserden muzdarip diğer çocuklara yardım etmek için bağış toplayarak güç bulmayı başardım ve 'Tanyel'in gülüşü' vakfını kurarak kızımın adını yaşatmayı başardım” ifadelerini kullanırken “İşime olan tutkum devam ediyor. Bir okul memuru olarak birlikte çalıştığım çocuklara akıl hocalığı, motivasyon ve ilham vermeye devam ediyorum. Tanınmış olmaktan onur duyuyorum, bu durumdan dolayı son derece minnettarım ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Ceyhun Uzun, Türkiye'de Survivor 2020 programına katılmıştı.

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