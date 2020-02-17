Survivor Ceyhun Uzun herkesi ağlattı! Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacılarını duygulandıran anlar

Survivor 2020'in 2. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları bu defa yemek ödüllü oyunda karşı karşıya geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya rekabet halinde olduğu yarışmanın son bölümünde duygusal anlar yaşandı.
Gönüllüler takımında yer alan Ceyhun Uzun, eski milli futbolcu Sercan'a karşı yarıştığı oyunu kazanmayı başardı. Ceyhun oyunu kaybettiği kızına adadı ve sahaya kalp işaretiyle kızının ismi yazdı. Hem ünlüler hem de gönüller takımını ağlayan Ceyhun Uzun seyircileri de yasa boğdu. Ceyhun Uzun 2016 yılında kızını kanser nedeniyle kaybetmişti.
Yarışmacılar gözyaşlarını tutamazken, Acun Ilıcalı da duygusal anlar yaşadı.Ilıcalı 'Burada çok oyun sundum ama Ceyhun'un kazanması kadar beni etkileyen nadir mücadele olmuştur. Ceyhun'un kazanması bize babalık duygusunu sonuna kadar yaşatması beni çok etkiledi. Kendisinin ne kadar iyi insan olduğunu gördüğümüz ilk anda anladık. Bugün hala kalbi kızı için gümbür gümbür atan bir baba. Seni burada gördüğüm için çok mutluyum. İyi ki tanıştık" dedi.
Uluslararası alanda maraton koşan Ceyhun Uzun, İngiltere'de 28 yıl boyunca polis memurluğu yaptı. Kızını kanser dolayısıyla kaybeden ve kendisini kanserle mücadeleye veren Ceyhun Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var. İngiltere'de çok sayıda rekora imza atan ve ödüller alan Ceyhun Uzun, Prens William ve Prens Harry’nin Kensington Sarayı'na da davet edildi. Ceyhun Uzun başarıları nedeniyle İngiltere'de yılın polisi de seçildi.
İlk bölümde hayat hikayesini anlatan Ceyhun Uzun şu ifadelere yer vermişti:
“Dört yaşındayken annem-babam ayrıldı. Ben ve kardeşimi baba aldı, İngiltere’ye yerleştik. 19 yaşında polisliğe müracaat ettim ve kazandım. 1988’le eşimle tanıştım Kuzey Kıbrıs’ta, 1990’da evlendik, 1995’te kızımız doğdu Tanyeli. Çok süper bir çocuktu, mutluyduk, çok bir şey istemezdik hayattan.
2013’te kızımın 18. Yaş doğum gününü kutladık. 6 gün sonra bir sızı vardı göğsünde, hastaneye götürdük. Tanyeli güçlü bir çocuktu. Kaburga kemiğinde bir şey buldular, kemik kanseri çıktı. Tedaviler 2.5 yıl sürdü, kızım pozitif durdu sonuna kadar. 2.5 yıl sonra kanser temizlendi, sanki yeni doğduk dünyaya.
Eşim işine döndü, kızım okuluna döndü ama bir korku vardı içimde. Maalesef 6 ay sonra baş ağrısı vardı. Götürdük hastaneye, 3-4 gün bekledik. Dedi ki netice ne olursa olsun bana söylemeyin, doktorun yüzünden hemen anladım.
Dedi ki 3 haftası kaldı kızınızın. 21 yaşında nişan yapmak istiyordu erkek arkadaşınla, nişanı öne çektik. Çok mutluydu, sarıldı bana. Çok severdi nişanlısını. Maalesef 2016’nın başında Tanyeli’mizi kaybetti, inşallah o bir melek oldu. Ben işe devam ettim 1 ay sonra, eşim kendinde değildi. Hiçbir şey incitemez beni artık ondan sonra, hiçbir şey zor değil.”
İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var. 2017’de en hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak, 2018’de en hızlı maratonu 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak, 2019’da ise en hızlı maratonu 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak başarılar elde etti.
İngiltere’de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri bulunan Uzun, Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu da koştu.
2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry’nin Kensington sarayına davet edildi. 2 kez bisiklet turuna çıkan Uzun, ilkini Londra’dan Paris'e 24 saatte tamamladı, ikincisini ise Londra’dan Brugge’a 22 saatte tamamladı.
En son koşusunu Kuzey Kıbrıs’ta 2019 yılında gerçekleştirdi. 2017 yılında eşiyle birlikte Londra’da Tanyel's Smile (Tanyel'in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel’i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC’de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.
İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.
1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,
2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,
3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.