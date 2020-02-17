Survivor Ceyhun Uzun herkesi ağlattı! Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacılarını duygulandıran anlar

Yarışmacılar gözyaşlarını tutamazken, Acun Ilıcalı da duygusal anlar yaşadı.Ilıcalı 'Burada çok oyun sundum ama Ceyhun'un kazanması kadar beni etkileyen nadir mücadele olmuştur. Ceyhun'un kazanması bize babalık duygusunu sonuna kadar yaşatması beni çok etkiledi. Kendisinin ne kadar iyi insan olduğunu gördüğümüz ilk anda anladık. Bugün hala kalbi kızı için gümbür gümbür atan bir baba. Seni burada gördüğüm için çok mutluyum. İyi ki tanıştık" dedi.

Gönüllüler takımında yer alan Ceyhun Uzun, eski milli futbolcu Sercan'a karşı yarıştığı oyunu kazanmayı başardı. Ceyhun oyunu kaybettiği kızına adadı ve sahaya kalp işaretiyle kızının ismi yazdı. Hem ünlüler hem de gönüller takımını ağlayan Ceyhun Uzun seyircileri de yasa boğdu. Ceyhun Uzun 2016 yılında kızını kanser nedeniyle kaybetmişti.

Survivor 2020'in 2. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları bu defa yemek ödüllü oyunda karşı karşıya geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya rekabet halinde olduğu yarışmanın son bölümünde duygusal anlar yaşandı.

SURVIVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?

Uluslararası alanda maraton koşan Ceyhun Uzun, İngiltere'de 28 yıl boyunca polis memurluğu yaptı. Kızını kanser dolayısıyla kaybeden ve kendisini kanserle mücadeleye veren Ceyhun Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var. İngiltere'de çok sayıda rekora imza atan ve ödüller alan Ceyhun Uzun, Prens William ve Prens Harry’nin Kensington Sarayı'na da davet edildi. Ceyhun Uzun başarıları nedeniyle İngiltere'de yılın polisi de seçildi.

İlk bölümde hayat hikayesini anlatan Ceyhun Uzun şu ifadelere yer vermişti:

“Dört yaşındayken annem-babam ayrıldı. Ben ve kardeşimi baba aldı, İngiltere’ye yerleştik. 19 yaşında polisliğe müracaat ettim ve kazandım. 1988’le eşimle tanıştım Kuzey Kıbrıs’ta, 1990’da evlendik, 1995’te kızımız doğdu Tanyeli. Çok süper bir çocuktu, mutluyduk, çok bir şey istemezdik hayattan.

2013’te kızımın 18. Yaş doğum gününü kutladık. 6 gün sonra bir sızı vardı göğsünde, hastaneye götürdük. Tanyeli güçlü bir çocuktu. Kaburga kemiğinde bir şey buldular, kemik kanseri çıktı. Tedaviler 2.5 yıl sürdü, kızım pozitif durdu sonuna kadar. 2.5 yıl sonra kanser temizlendi, sanki yeni doğduk dünyaya.