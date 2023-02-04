Survivor Chaby elendi mi? Chaby Han yarışmada neden yok? Gözler Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklamada

Chaby Han elendi mi Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Oldukça zorlu geçen yarışmada Acun Ilıcalı şartların daha da zorlaşacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İzleyiciler Chaby'nin bir süredir oyunlarda görünmemesi nedeniyle 'Survivor Chaby elendi mi?' sorusuna cevap arıyorlar. Peki gerçekten Survivor Chaby elendi mi? Chaby Han yarışmada neden yok?

SURVIVOR CHABY HAN ELENDİ Mİ?

Chaby Han birkaç gündür yarışlarda görünmüyor. Bu da izleyicileri 'Survivor Chaby elendi mi?' sorusuna yöneltti. Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu akşamki konsey sonrasında Chaby elendi mi yoksa devam mı edecek belli olacak. Akşamki konsey izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

GÖZLER ACUN ILICALI'DAN GELECEK AÇIKLAMADA

Acun Ilıcalı Survivor son bölümde bir yarışmacının daha devam edemeyebileceğini ve kendisinin biraz daha süre istediği için ismini açıklamayacağını söylemişti.

Bu açıklama sonrası akıllara birkaç yarıştır ortalarda görünmeyen Chaby'i getirdi. Yarışmada zorlandığı için ayrılmayı düşünmüş olması izleyicileri oldukça üzdü. Chaby elendi mi yoksa devam mı edecek bu akşamki konsey ile belli olacak.

