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Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

24.05.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 23 Mayıs Pazar ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele yaşanan oyunda dokunulmazlığı kazanmak için iki takım da tüm güçleri ile savaştı. Oyunu kaybeden takım ise konseyde oylama yaptı ve haftanın 2. eleme adayını belirledi. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in 23 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde kırmızı ve mavi takım bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamanın rahatlığını yaşadı.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de ikinci dokunulmazlık oyunu, 1,5 ay sonra çamur parkurunda oynandı. Yarışmacılar, parkurdaki tüm engelleri aşıp finalde çubuklar ile topu arkasındaki filelere düşürmeye çalıştı.

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Dört topu başarılı bir şekilde düşüren yarışmacı, sayıyı takımına kazandırdı. Dokunulmazlık oyununa iyi başlayan mavi takım oldu. Oyundaki ilk sayıyı Batuhan aldı ve kırmızı takım 1-0 ile başladı oyuna. Fakat devamında mavi takım, rakibine sayı vermeden oyunu tamamladı. Böylece dokunulmazlık oyununu mavi takım 10-1'lik skorla kazanmayı başardı.

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SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmış ve mavi takım ada konseyinde oylama yapmıştı. Haftanın ilk eleme adayı ise mavi takımdan Poyraz olmuştu.

Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, haftanın ikinci eleme adayını çıkarmak zorunda kaldı.

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Ada oylamasında ismi yazılanlar; Aleyna Çalışkan, Berkay, İsmail oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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