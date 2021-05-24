Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in 23 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde kırmızı ve mavi takım bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamanın rahatlığını yaşadı.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de ikinci dokunulmazlık oyunu, 1,5 ay sonra çamur parkurunda oynandı. Yarışmacılar, parkurdaki tüm engelleri aşıp finalde çubuklar ile topu arkasındaki filelere düşürmeye çalıştı.

Dört topu başarılı bir şekilde düşüren yarışmacı, sayıyı takımına kazandırdı. Dokunulmazlık oyununa iyi başlayan mavi takım oldu. Oyundaki ilk sayıyı Batuhan aldı ve kırmızı takım 1-0 ile başladı oyuna. Fakat devamında mavi takım, rakibine sayı vermeden oyunu tamamladı. Böylece dokunulmazlık oyununu mavi takım 10-1'lik skorla kazanmayı başardı.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmış ve mavi takım ada konseyinde oylama yapmıştı. Haftanın ilk eleme adayı ise mavi takımdan Poyraz olmuştu.

Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, haftanın ikinci eleme adayını çıkarmak zorunda kaldı.