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Survivor'da 6 isim eleme potasında! 19 Nisan Survivor'da kim elendi, kim gitti?

19.04.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'a veda eden isim merak ediliyor. Heyecanın dorukta olduğu yarışmada bu hafta 6 isim eleme adayı oldu. 19 Nisan Survivor'da Yunan yarışmacılar ile kıyasıya yarış gerçekleşiyor. Oyunların hemen ardından eleme konseyinin gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, Survivor'da 6 isimden kim elendi? 19 Nisan Survivor'da kim elendi, kim gitti?

Survivor'da 6 isim eleme potasında! 19 Nisan Survivor'da kim elendi, kim gitti?

Survivor'da eleme potasına çıkan isimlerin belli olmasıyla beraber gözler elenecek isime çevrildi. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da altı eleme adayı belli oldu. Survivor'da son ve 6. eleme adayı Asena olmuştu. Bu hafta bir yarışmacı adadan elenerek ederek Survivor hayallerine ve şampiyonluğa veda edecek. İşte 19 Nisan Survivor'da yaşananlar ve elenen isim...

SURVİVOR'DA 6 İSİM ELEME POTASINDA!

Gönüllüler Takımı 2 konseyde toplam 4 ismi potaya çıkardı. Cansu ve Halil'in ardından Aziz ve Ertuğ'da eleme adayı oldu. Ünlüler Takımı'ndan ise ismi 5 kez yazılan Murat haftanın 5. eleme adayı olmuştu. Haftanın son ve 6. eleme adayı Asena oldu. Böylelikle SMS oylaması başlamış oldu.

survivor 6 eleme adayı

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Perşembe günleri yapılan eleme konseyi öncesinde eleme adayları Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ, Murat ve Asena için SMS oylaması başladı. Elenen isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.


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