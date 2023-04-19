Survivor'da 6 isim eleme potasında! 19 Nisan Survivor'da kim elendi, kim gitti?

Survivor'da eleme potasına çıkan isimlerin belli olmasıyla beraber gözler elenecek isime çevrildi. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da altı eleme adayı belli oldu. Survivor'da son ve 6. eleme adayı Asena olmuştu. Bu hafta bir yarışmacı adadan elenerek ederek Survivor hayallerine ve şampiyonluğa veda edecek. İşte 19 Nisan Survivor'da yaşananlar ve elenen isim...

SURVİVOR'DA 6 İSİM ELEME POTASINDA!

Gönüllüler Takımı 2 konseyde toplam 4 ismi potaya çıkardı. Cansu ve Halil'in ardından Aziz ve Ertuğ'da eleme adayı oldu. Ünlüler Takımı'ndan ise ismi 5 kez yazılan Murat haftanın 5. eleme adayı olmuştu. Haftanın son ve 6. eleme adayı Asena oldu. Böylelikle SMS oylaması başlamış oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Perşembe günleri yapılan eleme konseyi öncesinde eleme adayları Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ, Murat ve Asena için SMS oylaması başladı. Elenen isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.



