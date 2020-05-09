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Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i oyundan kovdu! Evrim'den olay sözler! Survivor 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 02:09 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlık oyununda ise sinirlenen Yasin ise Evrim'e söylediği lafların ardından Acun Ilıcalı tarafından oyundan atılıyor. Ada konseyinde ise Evrim'in Yasin hakkındaki sert sözleri dikkat çekiyor. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı.

Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i oyundan kovdu! Evrim'den olay sözler! Survivor 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 71. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 2020'nin 9 Mayıs Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu yine nefes kesecek. Dokunulmazlığı kazanmak isteyen ünlüler ile gönüllülerin kıyasıya mücadelesi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

ACUN YASİN'İ OYUNDAN KOVUYOR!

Dokunulmazlık oyununa Yasin'in sinirli hareketleri damga vuracak. Yasin oyun sırasında Evrim’e söylediği sözlerle Acun Ilıcalı'yı da kızdırıyor. Acun Ilıcalı, "Yasin oyundan çık git. Hala bağırıyorsun. Hemen çık git" sözleriyle Yasin'i oyundan kovuyor.

EVRİM'DEN YASİN'E SERT SÖZLER!

Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise haftanın ilk eleme adayının belirleneceği ada konseyinde de gerginlik sürüyor. Oyunda yaşanan olayı değerlendiren Evrim'in "Yasin benim babamın oğlu değil. Ben onu yerin dibine sokar üstüne de toprağı atarım" sözleri dikkat çekiyor.

SURVIVOR 2020’DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın Cuma akşamı ekrana gelen son bölümünde takımlar ödül oyunu için yarıştı. Gönüllüler takımı, 10-8 skorla Survivor'da ödül oyununu kazandı.

Survivor’da ödül oyununu kazanan gönüllüler geceyi orman evinde geçirdi. Yarışmacılar akşam yemeğinde ise kocaman bir steak, baharatlı elma dilimli patates, çilekli çikolatalı üç katlı pasta yediler.

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