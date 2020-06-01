Survivor'da Acun, Yunus Emre'yi ihraç etti: Yarışmada görmek istemiyorum! Survivor'da Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin 94. bölümünde gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Survivor Yunus Emre arasında oyun sonrası gergin yaşandı. Tartışmaya Acun Ilıcalı müdahale etti.



Oyun sonrasında Yunus Emre'yi ciddi bir şekilde uyaran Acun Ilıcalı, "Sen burada bir daha küfür kullanırsan çok ciddi yaptırım uygulayacağım sana. Senin ağzından küfür çıkamaz ama sen bunu çok ciddi alışkanlık haline getirdin. Bizde küfür yok. Sen hakaret ediyorsun. Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Senin bundan sonra kötü kelime kullanma hakkın yok. Berkan'ın sana karşı sinirlenmesi normal. Sana yaklaşılmıyor mu?" dedi.

"BURADA KİMSEYE DELİKANLILIK YAPTIRMIYORUZ"

Yunus Emre ise bu sözlerden sonra gülerek, "Ben kalabalığa yürümeyi seviyorum tek başıma" ifadelerini kullandı. Bu sözler Acun'u daha da kızdırdı. Yunus Emre'ye rest çeken Ilıcalı, "Delikanlılık yapacaksan git kendi mahallende yap. Burada yaptırmıyoruz kimseye. Burada kurallar var, medeni bir ortamda yarışma yapıyoruz. Artistik yapacaksan, gider yapacaksan kendi mahallende yapacaksın. Bizim mahallede ötmüyorsun. Sen anlattığımdan da bir şey anlamıyorsun. Oyundan ihraçsın. Gidebilirsin" diyerek Yunus Emre'yi yarışmadan kovdu.