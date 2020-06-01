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Survivor'da Acun, Yunus Emre'yi ihraç etti: Yarışmada görmek istemiyorum! Survivor'da Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 23:20 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de Acun Ilıcalı, küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle Yunus Emre'yi uyardı. Ancak Yunus Emre'nin uyarılara gülerek yanıt vermesi Acun'u çok kızdırdı. Acun "Gider yapacaksan git kendi mahallende yap. Bizim mahallede ötmüyorsun" diyerek Yunus Emre'yi ihraç etti. Ilıcalı, "Uyarıda bile bu tip cevaplar veren bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum" dedi. Acun, Yunus Emre hakkındaki kararı ise daha sonra vereceklerini söyledi. Peki Survivor'da Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Survivor'da Acun, Yunus Emre'yi ihraç etti: Yarışmada görmek istemiyorum! Survivor'da Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin 94. bölümünde gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Survivor Yunus Emre arasında oyun sonrası gergin yaşandı. Tartışmaya Acun Ilıcalı müdahale etti.

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Oyun sonrasında Yunus Emre'yi ciddi bir şekilde uyaran Acun Ilıcalı, "Sen burada bir daha küfür kullanırsan çok ciddi yaptırım uygulayacağım sana. Senin ağzından küfür çıkamaz ama sen bunu çok ciddi alışkanlık haline getirdin. Bizde küfür yok. Sen hakaret ediyorsun. Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Senin bundan sonra kötü kelime kullanma hakkın yok. Berkan'ın sana karşı sinirlenmesi normal. Sana yaklaşılmıyor mu?" dedi.

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"BURADA KİMSEYE DELİKANLILIK YAPTIRMIYORUZ"

Yunus Emre ise bu sözlerden sonra gülerek, "Ben kalabalığa yürümeyi seviyorum tek başıma" ifadelerini kullandı. Bu sözler Acun'u daha da kızdırdı. Yunus Emre'ye rest çeken Ilıcalı, "Delikanlılık yapacaksan git kendi mahallende yap. Burada yaptırmıyoruz kimseye. Burada kurallar var, medeni bir ortamda yarışma yapıyoruz. Artistik yapacaksan, gider yapacaksan kendi mahallende yapacaksın. Bizim mahallede ötmüyorsun. Sen anlattığımdan da bir şey anlamıyorsun. Oyundan ihraçsın. Gidebilirsin" diyerek Yunus Emre'yi yarışmadan kovdu.

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"BU TİP CEVAPLAR VEREN YARIŞMACIYI GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Yunus Emre'nin gitmesinin ardından da konuşan Acun, " Yaptığımız uyarıları anlayabilecek durumda değil. Biz programımızda agresifliğe bir şey demedik ama böyle davranışları istemiyorum. Uyarıda hala bu tip cevaplar veren bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum. Kendisiyle ilgili daha sonra değerlendirme yapacağız" dedi.

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