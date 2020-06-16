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  4. Survivor’da adı geçen Samana hangi ülkede? İşte Samana’nın haritadaki yeri!

Survivor’da adı geçen Samana hangi ülkede? İşte Samana’nın haritadaki yeri!

İLGİNÇ HABERLER  | 16.06.2020 07:21 | Son Güncelleme

Survivor izleyicileri tarafından Samana’nın nerede olduğu merak edilmeye başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Survivor yarışmasında, yarışmacılara verilen ödülde adı geçen Samana’ nerede? İşte Samana’nın konumu…

Survivor’da adı geçen Samana hangi ülkede? İşte Samana’nın haritadaki yeri!

Acun Ilıcalı’nın TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında adı sıkça geçen Samana, Dominik Cumhuriyeti’nin kuzeydoğusuna düşer ve Atlantik Okyanusu kıyısında yer alır.

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Samana Yarımada’sında yer alana Samana Dominik Cumhuriyeti’nin bir eyaletidir. Samana’nın başkenti ise Santa Baraba de Samana’dır. Plajları ve dağları ile bilinen Samana, Dominik Cumhuriyeti’nin turizmi çeken önemli bölgelerindendir. 1867 yılından bu yana Samana’da yaşam devam ettiği bilinmekte ve nüfusu resmi kayıtlara göre yaklaşık 140 bin civarıdır.

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