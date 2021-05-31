Survivor'da ağızları açık bırakan kavga! O isim yarışmadan çekiliyor mu? Acun Ilıcalı'nın açıklaması bekleniyor...

İşte o isim ve ayrıntılar...

'SURVİVOR'IN ÜNLÜ YARIŞMACISI AYRILIYOR' İDDİASI!

ARALARINDA OLAY ÇIKTI! TV8'in sevilen programı Survivor'ın son bölümünde eleme konseyi yapıldı. Eleme konseyinde Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, Dora ile Ayşe arasında olay çıktı.

ESKİ DEFTERLERİ AÇTI Seyircilerin şaşkınlığa uğradığı sahnelerde Dora oyun alanındayken başından geçen eski bir problemi dile getirdi ve aniden eski defterler açıldı.

"ARTIK YORULDUM" Dora’ya “Dalga geçme, dalga geçilecek duruma düşersin” sözlerini sarf eden Aleyna Çalışkan ise konseyde çokça konuşulan konu oldu. Acun Ilıcalı Dora’ya söz hakkı vermesi sonucu Dora, “Gerçekten artık yoruldum yani. Parkurlar zor, insanlarla anlaşmak zor. Ben Berkay’a 5-0 yenildim diye Aleyna Çalışkan bana saygısızlık yapıyor” şeklinde konuştu.

Dora'nın bu ifadeleri üzerine Acun Ilıcalı, “Nasıl yani? Benim bundan haberim yok” şeklinde konuştu. Dora'nın yarışmadan çekilmek istediğini ima eder gibi yaptığı açıklama ise gündeme damgasını vurdu.

"ANLAŞAMIYORUZ, SÜREKLİ KAVGA" Konseydeki konuşmasında Dora “Berkay benden 15 yaş küçük. Onun performansıyla benim performansım bir olamaz. Ben yoruldum hani gerçekten. Anlaşamıyoruz, sürekli kavga” sözlerini sarf etti. Ayşe ise Dora’nın üzerine gidilmesine dayanamayıp “Eski defterleri açıyorsunuz ama o sıralar Dora’yla gayet iyiydiniz. Hiçbir sorununuz yoktu. Şimdi gündem oluyor” ifadelerini kullandı.