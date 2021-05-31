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Survivor'da ağızları açık bırakan kavga! O isim yarışmadan çekiliyor mu? Acun Ilıcalı'nın açıklaması bekleniyor...

31.05.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in en çok izlenen ve sevilen yapımlarından Survivor'un yeni bölümü ekranlara geldi. Konseyde yaşanan alevli bir tartışma sonrası seyirciler Survivor'da ayrılık yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. İki takımın birbirine girdiği anlarda oldukça hareketli bir tartışma yaşandı. Bir yarışmacı ise Survivor'ın zor şartlarından artık yorulduğunu dile getirdi. Söz konusu ismin Survivor'dan çekilebileceği iddia ediliyor. Konuyla ilgili Acun Ilıcalı'nın açıklaması merakla bekleniyor.

İşte o isim ve ayrıntılar...

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ARALARINDA OLAY ÇIKTI!

ARALARINDA OLAY ÇIKTI!
TV8'in sevilen programı Survivor'ın son bölümünde eleme konseyi yapıldı. Eleme konseyinde Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, Dora ile Ayşe arasında olay çıktı.

ESKİ DEFTERLERİ AÇTI

ESKİ DEFTERLERİ AÇTI
Seyircilerin şaşkınlığa uğradığı sahnelerde Dora oyun alanındayken başından geçen eski bir problemi dile getirdi ve aniden eski defterler açıldı.

"ARTIK YORULDUM"

"ARTIK YORULDUM"
Dora’ya “Dalga geçme, dalga geçilecek duruma düşersin” sözlerini sarf eden Aleyna Çalışkan ise konseyde çokça konuşulan konu oldu. Acun Ilıcalı Dora’ya söz hakkı vermesi sonucu Dora, “Gerçekten artık yoruldum yani. Parkurlar zor, insanlarla anlaşmak zor. Ben Berkay’a 5-0 yenildim diye Aleyna Çalışkan bana saygısızlık yapıyor” şeklinde konuştu.
Dora'nın bu ifadeleri üzerine Acun Ilıcalı, “Nasıl yani? Benim bundan haberim yok” şeklinde konuştu. Dora'nın yarışmadan çekilmek istediğini ima eder gibi yaptığı açıklama ise gündeme damgasını vurdu.

"ANLAŞAMIYORUZ, SÜREKLİ KAVGA"

"ANLAŞAMIYORUZ, SÜREKLİ KAVGA"
Konseydeki konuşmasında Dora “Berkay benden 15 yaş küçük. Onun performansıyla benim performansım bir olamaz. Ben yoruldum hani gerçekten. Anlaşamıyoruz, sürekli kavga” sözlerini sarf etti. Ayşe ise Dora’nın üzerine gidilmesine dayanamayıp “Eski defterleri açıyorsunuz ama o sıralar Dora’yla gayet iyiydiniz. Hiçbir sorununuz yoktu. Şimdi gündem oluyor” ifadelerini kullandı.

YARIŞMADAN ÇEKİLİYOR MU?

YARIŞMADAN ÇEKİLİYOR MU?
Yayınlanacak olan yeni bölümde ise Dora, eleme sonrası adaların birleşeceğini ön planda tutup “Kalsan bir dert, gitsen bir dert! Öyle bir noktadayız zaten” ifadesinde bulundu. Dora önceki gün eleme adayı olmuştu. Dora'nın elenmese dahi yarışmadan çekilip çekilmeyeceği ve Acun Ilıcalı'nın bu olaylara vereceği tepki merak ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
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