Survivor'da Ardahan ve Yunus Emre birbirine girdi!

Büyük finale yaklaşırken yarışmacılar arasındaki tansiyon her geçen gün biraz daha artıyor. Dün yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler ikinci dokunulmazlık içi gönüllülere karşı kıyasıya mücadele veriyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yarışmada Sercan ile Yasin, Ardahan ile Yunus Emre arasında gerilim artıyor.

Yunus Emre'nin 'ağzını açma, yumruğumu ağzına sokarım' sözleri üzeri gönüllüler takımının tepkisini çekti. Daha sonra Ardahan'a da sataşan Yunus Emre 'benim de size vurasım geliyor ama...' sözleri kavganın fitilini ateşledi.Kafa kafaya gelen Ardahan ve Yunus Emre'yi yapım ekibinin müdahalesiyle ayrılıyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Son olarak Mert'in elenmesiyle 4 kişiye düşen ünlüler takımı, bir kayıp daha vermemek için oyuna hırslı başladı. Ancak dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 10'a 5'lik skorla rahat bir şekilde kazandı.

Survivor'da ada konseyinde ünlüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Yapılan oylamada diğer arkadaşlarının adını yazdığı Yunus Emre elemeye kalan ilk yarışmacı oldu.