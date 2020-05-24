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Survivor'da Ardahan ve Yunus Emre birbirine girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 07:57 | Son Güncelleme

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının 85'inci bölüm tanıtımı yayınlandı. İkinci dokunulmazlık oyununun gösterildiği fragmana Ardahan ve Yunus Emre arasında yaşanan tartışma damga vurdu.

Büyük finale yaklaşırken yarışmacılar arasındaki tansiyon her geçen gün biraz daha artıyor. Dün yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler ikinci dokunulmazlık içi gönüllülere karşı kıyasıya mücadele veriyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yarışmada Sercan ile Yasin, Ardahan ile Yunus Emre arasında gerilim artıyor.

Yunus Emre'nin 'ağzını açma, yumruğumu ağzına sokarım' sözleri üzeri gönüllüler takımının tepkisini çekti. Daha sonra Ardahan'a da sataşan Yunus Emre 'benim de size vurasım geliyor ama...' sözleri kavganın fitilini ateşledi.Kafa kafaya gelen Ardahan ve Yunus Emre'yi yapım ekibinin müdahalesiyle ayrılıyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Son olarak Mert'in elenmesiyle 4 kişiye düşen ünlüler takımı, bir kayıp daha vermemek için oyuna hırslı başladı. Ancak dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 10'a 5'lik skorla rahat bir şekilde kazandı.

Survivor'da ada konseyinde ünlüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Yapılan oylamada diğer arkadaşlarının adını yazdığı Yunus Emre elemeye kalan ilk yarışmacı oldu.

SURVIVOR’DA BAYRAM HAFTASINDA ELEME NASIL OLACAK?

Survivor 2020 son ada konseyinde Acun Ilıcalı, bayram haftasında neler olacak, eleme nasıl olacak açıkladı. Acun Ilıcalı, Survivor’da bayram dolasıyla bu hafta eleme olmayacağını söyledi. Bu hafta yapılacak iki dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı çıkarılacak. Gelecek hafta ise yine iki dokunulmazlık oyunu ile yine 2 tane eleme adayı belirlenecek. Sadece bu adaylara yapılacak oylama sonrasında elenen kişi belli olacak.

Acun Ilıcalı Survivor'da bir takımın 3 yarışmacıya düşmesi halinde bireysel oyunların başlayacağını da açıkladı. Çeyrek final hakkında bilgi veren Ilıcalı, "Bir süre sonra elemelerde hızlanma olacak. Bundan sonra sizin kritik noktanız çeyrek final olacak.

Çeyrek finalde yarışmacılar bireysel olarak mücadele edecek. 4 finalisti bulmak için hızlı bir şekilde elemeler yapılacak. Ancak çeyrek finalden önce bir takım sayı olarak 3'e düşerse oyunun şekli değişecek. Haftalık takımlar artık takım olarak yarışacak. İki takım kaptanı haftalık takımlar oluşturacak ve ödül oyununda yarışacaksınız" ifadelerini kullandı.

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