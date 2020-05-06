Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı ile yarışmacılar Instagram'dan canlı yayın yaptı

Survivor'ın son bölümünde iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı, Survivor hayranlarının sorularını Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı olarak yanıtladı. Yarışmacılara 1 gün öncesinden yöneltilen 150 bin soru içerisinden seçilen soruları tek tek yanıtlayan Survivor ünlüler takımı, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Survivor'da bir ilk olarak gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğinde anlık 400 bini aşkın izleyici katılım sağladı ve Survivor yarışmacılarına sorulan soruların cevaplarını dinledi.

ACUN ILICALI 'SORULARINIZI BEKLİYORUZ' DEDİ 150 BİN SORU GELDİ

Survivor iletişim oyunu öncesi Acun Ilıcalı, Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Bu akşamki ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı ile yarın saat 15.30’da Instagram’dan canlı yayın yapacağız. Yarışmacılara sormak istediğiniz sorularınızı bu postun altına yazabilirsiniz." paylaşımında bulunmuştu.

Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımına 400 binden fazla beğeni gelirken, yarışmacılara yöneltilmek üzere de 150 bin soru geldi. Seçilen sorular, Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı olarak gerçekleştirilen yayında ünlüler takımına yöneltildi.