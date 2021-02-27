Survivor'da Çağrı Atakan diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan Survivor Çağrı'ya sert uyarı

Survivor 2021 yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler hem ödül hem de dokunulmazlık oyunu için yarışıyor.

KONSEYDE ACUN'DAN UYARI

Haftanın ilk eleme adayının belirleneceği ada konseyinde ise Acun Ilıcalı, Çağrı'ya uyarıda bulunuyor.

Bir eleme adayının çıkacağı konseyde geçtiğimiz günlerde Çağrı'nın yaptığı hareket masaya yatırılacak.



Ödül oyunu sırasında yaşanan kavgayı anlatan Çağrı'nın "Sahte bir kabadayılık" sözleri dikkat çekiyor.



Acun Ilıcalı ise Çağrı'yı sert bir dille uyarıyor. Ilıcalı "O hareket hiç hoş bir hareket farkındasın değil mi? Yarışma kuralları var sen sinirini burada deşarj etme" ifadelerini kullanıyor. Bu uyarı akıllara "Çağrı diskalifiye mi olacak?" sorusunu getiriyor.

Survivor'da geçtiğimiz bölümde Doğan ve Dora arasında gerginlik yaşanmıştı.



Daha sonra araya takım arkadaşları girmiş Çağrı, Poyraz'ın eline vurmuştu.

