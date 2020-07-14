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Survivor'da Cemal Can'ın babasından olay hareket! Sosyal medyaya damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

Survivor finalisti Cemal Can Canseven, dün aylar sonra ailesi ve yakın dostu Danla Bilic'le buluştu. Duygusal anların yaşandığı kavuşma görüntülerine Cemal Can'ın dizindeki yaraları öpen babası damga vurdu.

Survivor'da Cemal Can'ın babasından olay hareket! Sosyal medyaya damga vurdu

Survivor finalisti Cemal Can Canseven, dün aylar sonra ailesi ve yakın dostu Danla Bilic'le buluştu. Duygusal anların yaşandığı kavuşma görüntülerine Cemal Can'ın dizindeki yaraları öpen babası damga vurdu.

Survivor'da kim elendi? Survivor 2020 finalistleri kimler oldu? İşte Survivor İstanbul finalinde elenen isim ve finale kalan yarışmacılarSurvivor'da kim elendi? Survivor 2020 finalistleri kimler oldu? İşte Survivor İstanbul finalinde elenen isim ve finale kalan yarışmacılar

Survivor 2020 finalinin ilk günü İstanbul'da Galataport'ta yapıldı. TV8'de canlı yayınlanan Survivor finaline sadece eski yarışmacılar ile finale yükselen Cemal Can, Yasin ve Barış'ın aileleri alındı. Aylar sonra aileleriyle görüşen yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

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İstanbul'a gelen finalistler, canlı yayında finale katıldı. Cemal Can, aylardır görüşemediği ailesiyle bir araya geldi. Buluşma esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Can, duygusal anlar yaşadı. Cemal Can'ın babası ise oğlunun bacaklarındaki yara izlerini öptü.

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