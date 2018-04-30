Survivor'da ceza alan Turabi'den yanıt geldi :'Ağzım bozuk, karakterim değil'

Survivor'da dokunulmazlık oyunu sırasında Turabi'nin şok hareketleri ortalığı germişti. Oyun sırasında önce Anıl'la tartışan Turabi küfür etmiş ve Ilıcalı tarafından uyarılmıştı. Sonrasında ise Turabi ve Hakan arasında da kavga yaşanmıştı.

Küfürlerin havada uçuştuğu kavga sonrasında Acun Ilıcalı çok sinirlenmiş ve Turabi'yi çok sert şekilde uyarmıştı. Ilıcalı yaşanan bu olaydan sonra Turabi'ye 5 oyuna çıkmama cezası verirken, oyunlar sırasında benchte oturmasını da yasaklamıştı.

TURABİ'DEN CEZA SONRASI AÇIKLAMA

Ceza aldıktan sonra ilk defa konuşan Turabi, 'Benim davranışlarıma, ağzı bozukluğuma laf ediyorlar. Etsinler sıkıntı değil, en azından diğerleri gibi karakterimde sıkıntı yok. Ağzı bozuk insan düzeltir, uyarı alır. Ama karakteri bozuk olan adam karakterini hiç bir şekilde düzeltemez. Karakterim sağlam olsun yeter' dedi.

ACUN ILICALI NELER SÖYLEMİŞTİ?

Acun Ilıcalı, Turabi'nin cezasını açıkladığı konseyde, 'Bu sezon boyunca defalarca Survivor kurallarının izin vermediği, Survivor yarışmacılarının yapmaması gereken davranışlarda bulundu. Turabi oyunun başında direk olarak Anıl'a kötü bir söz söyledi. Bunun üzerine müdahil oldum. Açıkça böyle konuşamazsın dedim, uyardım.