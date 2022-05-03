'Survivor'da cinsellik' açıklamasıyla gündem olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan dekolteli poz

Survivor'un ardından sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlayan Aleyna Kalaycıoğlu bir dönem değişimiyle uzun süre konuşulmuştu. Burun estetiğiyle farklı bir görünüme kavuşan Kalaycıoğlu dekolteli pozunu paylaştı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'DAN DEKOLTELİ POZ

23 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir program'da, "Survivor'da cinsellik var mıydı?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme oturmuştu.

Survivor'da cinsellik sorusunu yanıtlayan Kalaycıoğlu, "Şimdi biz adet falan olamadığımız için bizim erkeklik hormonu çok fazla baskılanıyor. O yüzden olamıyoruz. Hormonal çok dengesizlikler oluyor. O an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum." demişti.

Son zamanlarda pozlarıyla da magazin dünyasında adı geçen Aleyna Kalaycıoğlu, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

O poza çok sayıda beğeni gelirken, "Güzel Aleyna'm", "Bal mısın acaba?" gibi yorumlar da yapıldı.

Kalaycıoğlu 10 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Lisenin ardından ABD’de Uçak Mühendisliğini kazanan Kalaycıoğlu, Oğuzhan Koç'un yazdığı yapımcılığını da Berkay'ın üstlendiği 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla müzik dünyasına giriş yaptı.

10 yıldır voleybol oynayan Kalaycıoğlu 1.70 boyundadır.





