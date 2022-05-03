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'Survivor'da cinsellik' açıklamasıyla gündem olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan dekolteli poz

03.05.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonunda performansı ve ada hayatıyla sık sık konuşulan isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'un ardından da konuşulmaya devam ediyor. 'Survivor'da cinsellik var mıydı?' sorusuna yanıtıyla gündem olan Aleyna Kalaycıoğlu'dan dekolteli poz geldi.

'Survivor'da cinsellik' açıklamasıyla gündem olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan dekolteli poz

Survivor'un ardından sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlayan Aleyna Kalaycıoğlu bir dönem değişimiyle uzun süre konuşulmuştu. Burun estetiğiyle farklı bir görünüme kavuşan Kalaycıoğlu dekolteli pozunu paylaştı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'DAN DEKOLTELİ POZ

23 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir program'da, "Survivor'da cinsellik var mıydı?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme oturmuştu.

'Survivor'da cinsellik' açıklamasıyla gündem olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan dekolteli poz

Survivor'da cinsellik sorusunu yanıtlayan Kalaycıoğlu, "Şimdi biz adet falan olamadığımız için bizim erkeklik hormonu çok fazla baskılanıyor. O yüzden olamıyoruz. Hormonal çok dengesizlikler oluyor. O an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum." demişti.

'Survivor'da cinsellik' açıklamasıyla gündem olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan dekolteli poz

Son zamanlarda pozlarıyla da magazin dünyasında adı geçen Aleyna Kalaycıoğlu, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

'Survivor'da cinsellik' açıklamasıyla gündem olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan dekolteli poz

O poza çok sayıda beğeni gelirken, "Güzel Aleyna'm", "Bal mısın acaba?" gibi yorumlar da yapıldı.

'Survivor'da cinsellik' açıklamasıyla gündem olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan dekolteli poz

Kalaycıoğlu 10 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Lisenin ardından ABD’de Uçak Mühendisliğini kazanan Kalaycıoğlu, Oğuzhan Koç'un yazdığı yapımcılığını da Berkay'ın üstlendiği 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla müzik dünyasına giriş yaptı.

'Survivor'da cinsellik' açıklamasıyla gündem olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan dekolteli poz

10 yıldır voleybol oynayan Kalaycıoğlu 1.70 boyundadır.

'Survivor'da cinsellik' açıklamasıyla gündem olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan dekolteli poz

'Survivor'da cinsellik' açıklamasıyla gündem olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan dekolteli poz

'Survivor'da cinsellik' açıklamasıyla gündem olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan dekolteli poz

'Survivor'da cinsellik' açıklamasıyla gündem olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan dekolteli poz

'Survivor'da cinsellik' açıklamasıyla gündem olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan dekolteli poz

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survivor
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