Survivor’da dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 20 Mart Survivor 2021'de ilk eleme adayı kim olacak?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da büyük heyecan devam ediyor. Birleşme partisine sayılı günler kala hem Ünlüler takımı hem de Gönüllüler takımı yarışmacı elemek istemiyor. 20 Mart 2021 Cumartesi günü oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim seçildi?

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2021’de yarışmacıların merakla beklediği birleşme partisi 27-28 Mart’ta birçok etkinlikle birlikte kutlanacak. Gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu ve Steven, sembol finalini kazanarak birleşme partisine kalmayı garantilemişti.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10-7 skorla Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımından haftabın ilk eleme adayı seçilecek.

ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

Adı en çok yazılan Gonca, Survivor 2021’de haftanın ilk eleme adayı oldu.

