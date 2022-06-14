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Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 13 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

14.06.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından kaybeden taraf, eleme potası için isim belirlemek zorunda kalıyor. Bilindiği üzere Survivor'dan elenen son isim, Evrim Keklik'in ardından Anıl Berk Baki olmuştu. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 13 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 13 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da Anıl Berk Baki'nin elenmesinin ardından oynanan dokunulmazlık oyunu sonucunda, eleme potası için adı çıkan ilk yarışmacı Nisa Bölükbaşı olmuştu. Bireyselliğe kısa bir süre kala 13 Haziran akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde bir dokunulmazlık oyunu daha ekranlara geldi. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 13 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 13 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireyselliğe ve finale kısa bir zaman kala Survivor'da 13 Haziran akşamında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Bunun sonucunda kazanan taraf, ünlüler oldu.

Gönüllüler takımı ise sahadan ikinci yenilgiyle ayrıldı. Nisa Bölükbaşı'dan sonra bir gitme adayı daha belirlemek zorunda kaldılar ve bu aday Atakan oldu. Survivor'dan elenen yarışmacı ise 14 Haziran akşamında belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı
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