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Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 19 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

20.06.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Haziran akşamında Survivor All Star 2022'nin yeni bölümü ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyunu sonucunda dokunulmaz olan yarışmacı, eleme potası için bir yarışmacının adını söyledi. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 19 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 19 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Bilindiği üzere Avatar Atakan'ın vedasının ardından Survivor'a veda eden isim Ogeday Girişken oldu. Şaşırtan vedaların ardından Survivor'da bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar, potaya girmemek için dokunulmazlığı almak zorunda. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 19 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 19 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar parkurda yerini aldı. Her zamanki gibi hız gerektiren parkurda asıl önemli olan kısım atışlardı. Hem hız hem de atış kısmını başarıyla tamamlayan Adem Kılıçcı, haftanın ilk dokunulmazlığının sahibi oldu.

Haftanın ilk dokunulmazı Adem Kılıçcı, eleme adayı için bir isim söyledi. Bu isim de karşı takım yarışmacısı Berkan oldu. Yani haftanın potaya giren ilk ismi Berkan Karabulut oldu.

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TV8 survivor
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