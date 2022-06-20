Bilindiği üzere Avatar Atakan'ın vedasının ardından Survivor'a veda eden isim Ogeday Girişken oldu. Şaşırtan vedaların ardından Survivor'da bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar, potaya girmemek için dokunulmazlığı almak zorunda. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 19 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar parkurda yerini aldı. Her zamanki gibi hız gerektiren parkurda asıl önemli olan kısım atışlardı. Hem hız hem de atış kısmını başarıyla tamamlayan Adem Kılıçcı, haftanın ilk dokunulmazlığının sahibi oldu.

Haftanın ilk dokunulmazı Adem Kılıçcı, eleme adayı için bir isim söyledi. Bu isim de karşı takım yarışmacısı Berkan oldu. Yani haftanın potaya giren ilk ismi Berkan Karabulut oldu.



