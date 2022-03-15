Survivor'da eleme adayı kim oldu? 14 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Artık haftada iki elemenin olduğu Survivor'da geçen hafta veda eden son isim ünlülerden Sercan Yıldırım olmuştu.



Dün akşamki dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde yeni bir eleme adayı belirlemek için oylama yaptı.

Konseyde Barış, Mert ve Gizem'in isimleri yazıldı. Ancak ismi en fazla yazılan Mert, Survivor'da elemeye kalan yarışmacı oldu.



