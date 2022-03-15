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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 14 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

15.03.2022 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 14 Mart Pazar ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış elemelerin devam ettiği Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Kaybeden takımda ise eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 14 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Artık haftada iki elemenin olduğu Survivor'da geçen hafta veda eden son isim ünlülerden Sercan Yıldırım olmuştu.
sercan

Dün akşamki dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde yeni bir eleme adayı belirlemek için oylama yaptı.

ünlüler

Konseyde Barış, Mert ve Gizem'in isimleri yazıldı. Ancak ismi en fazla yazılan Mert, Survivor'da elemeye kalan yarışmacı oldu.

mert

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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