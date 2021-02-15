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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 14 Şubat Survivor 2021’de dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

15.02.2021 00:28 | Son Güncelleme:
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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 14 Şubat Survivor 2021’de dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2021 yarışmasının 14 Şubat Pazar ekrana gelen 27. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor’ın sevilen klasik oyunlarından biri olan denge tahtası üzerinde sopalarla rakibini düşürme oyununda galip gelen dokunulmazlığı kazandı. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylama yaparak eleme adayını belirledi. Peki Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, Survivor’ın klasik parkurlarından birinde yapıldı. Su üzerinde dengede durmaya çalışan yarışmacılar, rakibini elindeki sopa ile düşürmeye çalıştı. Günün sonunda ayakta kalan takım dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR’DA AVANTAJ KİMİN OLDU?

Survivor 2021’de getirilen bir yenilik ise haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde oynanan avantaj oyunu içindi. Buna göre avantaj oyunu, dokunulmazlık oyunundan farklı bir parkurda farklı bir oyun şeklinde yapıldı. Survivor’da yarışmacılar farklı bir avantaj oyununa çıktı. Denge tahtası üzerinde ellerinde platformda küpleri devirmeden tutmaya çalıştı. Murat Ceylan'ın komutuyla küpleri tek tek dizen yarışmacılar çok zorlandı. Erkeklerde ve kadınlarda en son ayakta kalanlar gönüllüler takımı oldu. Böylece avantajı kazanan takım gönüllüler oldu.

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Survivor’ın 27. bölümünde oynanacak dokunulmazlık oyunu merakla bekleniyordu. İlk oyunu gönüllülerin kazanması nedeniyle bu oyun, ünlüler için tamam mı devam mı niteliğinde bir oyun idi. Gönüllüler ise bu dokunulmazlık oyununu da alarak rakiplerinden bir kişi daha eksiltmeye çalıştı. Kuvvet ve dengenin önemli olacağı oyunda izleyicileri kıran kırana bir mücadele yaşandı.

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Sayıyı almak için temkinli hareket eden yarışmacılar, rakibini düşürmek için çeşitli teknikler denediler. Böylece ortaya nefes kesen karşılaşmalar çıktı. Bu şekilde oynanan dokunulmazlık oyununda skorda denge uzun süre korundu.

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Gönüllüler takımı, iki oyunu üst üste alarak skoru 9-7 yaptı. İsmail, Berkay'ı yenerek skoru 9-8 yaptı. Nefeslerin tutulduğu oyunda Ayşe ile Merve karşı karşıya geldi. Oyunu 2-1 kazanan Ayşe, haftanın ikinci dokunulmazlığını gönüllüler takımına getirdi. Böylece gönüllüler takımı, sezon boyunca ilk defa üst üste iki dokunulmazlık oyununu kazanmış oldu.

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SURVİVOR’DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında toplanan ada konseyinde bir oylama 72080811021602932f4f1885yapıldı.

Kaybeden ünlüler takımda erkek yarışmacılar için yapılan oylamada adı yazılanlar Hayrettin, Çağrı ve Sergen oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Çağrı, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı oldu. Survivor'daki ilk eleme adayı ise ünlülerden Doğan olmuştu.

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