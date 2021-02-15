Survivor'da eleme adayı kim oldu? 14 Şubat Survivor 2021’de dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, Survivor’ın klasik parkurlarından birinde yapıldı. Su üzerinde dengede durmaya çalışan yarışmacılar, rakibini elindeki sopa ile düşürmeye çalıştı. Günün sonunda ayakta kalan takım dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR’DA AVANTAJ KİMİN OLDU?

Survivor 2021’de getirilen bir yenilik ise haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde oynanan avantaj oyunu içindi. Buna göre avantaj oyunu, dokunulmazlık oyunundan farklı bir parkurda farklı bir oyun şeklinde yapıldı. Survivor’da yarışmacılar farklı bir avantaj oyununa çıktı. Denge tahtası üzerinde ellerinde platformda küpleri devirmeden tutmaya çalıştı. Murat Ceylan'ın komutuyla küpleri tek tek dizen yarışmacılar çok zorlandı. Erkeklerde ve kadınlarda en son ayakta kalanlar gönüllüler takımı oldu. Böylece avantajı kazanan takım gönüllüler oldu.

Survivor’ın 27. bölümünde oynanacak dokunulmazlık oyunu merakla bekleniyordu. İlk oyunu gönüllülerin kazanması nedeniyle bu oyun, ünlüler için tamam mı devam mı niteliğinde bir oyun idi. Gönüllüler ise bu dokunulmazlık oyununu da alarak rakiplerinden bir kişi daha eksiltmeye çalıştı. Kuvvet ve dengenin önemli olacağı oyunda izleyicileri kıran kırana bir mücadele yaşandı.