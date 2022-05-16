Survivor 2022 All Star'da bu haftanın eleme adayları belli oldu. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından toplam 6 eleme adayı belirlendi. Merve ve Parviz'in sakatlanmalarının ardından Survivor'da eleme sistemi değişmişti. Geçen hafta ve bu hafta oynanan tüm dokunulmazlık oyunlarını ünlüler takımı kazandı ve 6 eleme adayı da gönüllüler takımından çıktı. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam ekranlara gelen dokunulmazlık oyunuyla bu haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanmış oldu. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta oynanan toplam 6 dokunulmazlık oyunu sonrasında 6 eleme adayı belirlendi. Dün akşam oynanan 6. dokunulmazlık oyunu yine nefes kesti. Tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımı, son dokunulmazlık oyununu kazanıp en azından bir kişinin ünlüler takımından eleme adayı olmasını istiyordu. Fakat ünlüler takımı yine müthiş performans sergileyerek hem kadınlarda hem de erkeklerde oynanan mücadeleleri kazandı. Böylelikle oynanan 6. dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kazanmış oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da geçtiğimiz hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde eleme oylaması yaptı. İlk eleme adayı Evrim olurken, ikinci eleme adayı Nisa ve üçüncü eleme adayı Berkan olmuştu. Bu hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüller takımından Seda, Ogeday ve Hikmet eleme adayı olarak belirlendi. Yani haftanın eleme adayları Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet oldu.

