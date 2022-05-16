MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

16.05.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Survivor'da geçtiğimiz hafta ve bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından toplamda 6 eleme adayı belirlendi. Ünlüler takımının müthiş galibiyet serilerinin ardından Survivor'da bu hafta eleme adaylarının hepsi gönüllüler takımından çıktı. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da bu haftanın eleme adayları belli oldu. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından toplam 6 eleme adayı belirlendi. Merve ve Parviz'in sakatlanmalarının ardından Survivor'da eleme sistemi değişmişti. Geçen hafta ve bu hafta oynanan tüm dokunulmazlık oyunlarını ünlüler takımı kazandı ve 6 eleme adayı da gönüllüler takımından çıktı. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 15 Mayıs Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam ekranlara gelen dokunulmazlık oyunuyla bu haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanmış oldu. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta oynanan toplam 6 dokunulmazlık oyunu sonrasında 6 eleme adayı belirlendi. Dün akşam oynanan 6. dokunulmazlık oyunu yine nefes kesti. Tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımı, son dokunulmazlık oyununu kazanıp en azından bir kişinin ünlüler takımından eleme adayı olmasını istiyordu. Fakat ünlüler takımı yine müthiş performans sergileyerek hem kadınlarda hem de erkeklerde oynanan mücadeleleri kazandı. Böylelikle oynanan 6. dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kazanmış oldu.

survivor1

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da geçtiğimiz hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde eleme oylaması yaptı. İlk eleme adayı Evrim olurken, ikinci eleme adayı Nisa ve üçüncü eleme adayı Berkan olmuştu. Bu hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüller takımından Seda, Ogeday ve Hikmet eleme adayı olarak belirlendi. Yani haftanın eleme adayları Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oya Aydoğan'ın oğlundan duygusal paylaşım! Oya Aydoğan'ın oğlundan duygusal paylaşım!
Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu!Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu!
Ebrar Karakurt sevgilisi İrem'le dudak dudağaEbrar Karakurt sevgilisi İrem'le dudak dudağa
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Dikkat çeken altın tahmini! ‘Pek olası değil’

Dikkat çeken altın tahmini! ‘Pek olası değil’

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

5 milyon kişi bekliyor! EYT'de sürpriz...

5 milyon kişi bekliyor! EYT'de sürpriz...

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

İlginizi Çekebilir

Düğün yasal olmayınca bir daha evlendi! Gelinliğe bir bakan bir daha baktı

Düğün yasal olmayınca bir daha evlendi! Gelinliğe bir bakan bir daha baktı

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.