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Survivor'da eleme adayı kim oldu? Nisa'nın kararı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 10:56 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de bu haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Survivor'un ekranlara gelen yeni bölümünde, Nisa'nın parkurda yerini alması takım arkadaşlarını olduğu kadar ekran karşısındaki seyirciyi de mutlu etti.

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Nisa'nın kararı olay oldu

16 Mayıs tarihinde ekranlara gelen 78. bölümünde, dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Köfte-piyaz-pilav-şekerpare-kola ve dokunulmazlık oyunun birleştiği oyunda Nisa’nın geri dönüp parkurda yerini alması takım arkadaşlarını mutlu etti. Mert ve Yasin arasında yaşanan sakatlık tartışması ise gerginliğe neden oldu.

Heyecanlı geçen mücadele sonunda Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kazanan takım 10’a 4 gönüllüler takımı oldu. İyileşerek adaya geri dönen Nisa’nın performansı ise beğeni topladı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme gecesinden önce konseyde ünlüler takımı eleme adayını belirlemek için toplandı. Geçtiğimiz hafta Ersin’in sakatlıktan dolayı adadan zorunlu olarak ayrılması sonucu, Survivor ünlülerde ilk konsey gerçekleşti.

Acun Ilıcalı bu hafta 2 adayın belirleneceğini söyledi. Yapılan oylama sonucunda Mert ve Aycan eleme adayı olmak için aynı oyu aldı.

MERT VE YASİN GERGİNLİĞİ

Oyun sırasında Yasin'in doktor raporu olduğu ve oynamayacağı açıklandı. Survivor Mert itiraz ederek “Hayır, biz kabul etmiyoruz onu” dedi. Yasin ise “Ne hayırı? Doktor raporu” var diyerek karşılık verdi. Mert bunun üzerine daha önce kendisi sakat olduğu için oyunda oynamadığı için Gönüllüler takımının kendisi için söylediklerini hatırlattı. Yasin ise bunun üzerine “Tamam ağlamayın oynayacağım” dedi.

Yaşanan tartışma adada tansiyonu yükseltti. İki takımın da yarışmacıları, tartışmaya müdahale etti.

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