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Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

09.03.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 8 Mart Salı ekrana gelen son bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış elemelerin başladığı Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Kaybeden takımda ise eleme adayı ve sürgün adasına gidecek ismi belirlemek için oylama yapıldı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına hangi yarışmacı gitti?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacılar belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan ise gönüllüler takımı oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yasin Obuz olmuştu.
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İkinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ise ada konseyinde oylama yapıldı.

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Ünlüler takımından Gizem ve Bora performans sıralamasına göre dokunulmaz seçildi. İkinci eleme adayı ise Birsen oldu.

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