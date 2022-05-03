Survivor'da eleme potasında Barış Murat Yağcı, Ayşe Yüksel ve Evrim Keklik'in ismi vardı. 2 Mayıs akşamında, eleme potası için bir yarışmacının daha ismi yazıldı. Ayrıca yokluk adası için bir müjde verildi. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da yokluk adasına kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 2 Mayıs akşamında adı yazılan Sude Burcu, yokluk adasına gitti.

YOKLUK ADASI ARTIK OLMAYACAK

Artık yokluk adasının olmayacağı yarışmacılara duyuruldu. Bu konuya en çok sevinen isim, eleme konseylerinde sık sık adı yazılan Evrim Keklik oldu. Keklik şunları söyledi: "Bu benim bu zamana kadar aldığım en güzel bayram müjdesiydi. Ama ben Survivor'u o kadar çok seviyorum ki inanın yokluğu da sevmiştim. Çünkü ne kadar çok oraya gidersem o kadar daha güçlü geri dönüyorum. Bu biraz beni ilgilendiriyordu. Çok güzel oldu teşekkürler."

