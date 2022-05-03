MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da yokluk adasına kim gitti?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da yokluk adasına kim gitti?

03.05.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'un 2 Mayıs akşamında yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden takım, eleme konseyinde yokluk adasına göndermek üzere bir isim yazdı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da yokluk adasına kim gitti? İşte detaylar...

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da yokluk adasına kim gitti?

Survivor'da eleme potasında Barış Murat Yağcı, Ayşe Yüksel ve Evrim Keklik'in ismi vardı. 2 Mayıs akşamında, eleme potası için bir yarışmacının daha ismi yazıldı. Ayrıca yokluk adası için bir müjde verildi. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da yokluk adasına kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 2 Mayıs akşamında adı yazılan Sude Burcu, yokluk adasına gitti.

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da yokluk adasına kim gitti?

YOKLUK ADASI ARTIK OLMAYACAK

Artık yokluk adasının olmayacağı yarışmacılara duyuruldu. Bu konuya en çok sevinen isim, eleme konseylerinde sık sık adı yazılan Evrim Keklik oldu. Keklik şunları söyledi: "Bu benim bu zamana kadar aldığım en güzel bayram müjdesiydi. Ama ben Survivor'u o kadar çok seviyorum ki inanın yokluğu da sevmiştim. Çünkü ne kadar çok oraya gidersem o kadar daha güçlü geri dönüyorum. Bu biraz beni ilgilendiriyordu. Çok güzel oldu teşekkürler."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırt dekolteki poz verdi! Zayıf fiziğiyle dikkat çekti: "Biraz kilo al"Sırt dekolteki poz verdi! Zayıf fiziğiyle dikkat çekti: "Biraz kilo al"
Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden sütyensiz paylaşım! Ayna karşısında paylaştıArka Sokaklar'ın Zeliş'inden sütyensiz paylaşım! Ayna karşısında paylaştı
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray zengin oluyor! 89 milyon euro'luk büyük müjde...

Galatasaray zengin oluyor! 89 milyon euro'luk büyük müjde...

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

Şaşkına çeviren soru! "Eşimin cinsel organı çok fazla küçük..."

Şaşkına çeviren soru! "Eşimin cinsel organı çok fazla küçük..."

Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

Gram altın 900 liranın altına geriledi!

Gram altın 900 liranın altına geriledi!

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.