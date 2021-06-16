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Survivor’da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

16.06.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin heyecan dolu yarışmalarından biri olan Survivor’da dün akşam ikinci eleme adayı belli oldu. Yarışmanın artık bireyselliğe döndüğü oyunlarda, yarışmacılar ödülün sahibi olmak için kıyasıya bir rekabet içinde. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ın sunumuyla gerçekleşen yarışmada, dün eleme adayı heyecanı yaşandı. Survivor’da ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor’da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor adasında kalmak ve büyük ödülü alarak birinci olmak isteyen yarışmacılar, parkurda kıyasıya bir mücadele veriyor. Survivor’ın 15 Haziran günü ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar Dokunulmazlık ödülü için birbirleriyle yarıştı. Mavi ve Kırmızı takımda karşısına çıkan 5 rakibini de eleyen Poyraz, haftanın ikinci dokunulmazlığını aldı.

DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Aşamalı olarak oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacıların kum torbası ile topları fileye düşürmesi gerekiyordu. Poyraz ile Berkay, yarı finale direkt kalan isimler olurken diğer yarışmacılar elendi.

Adada kalarak yarışmanın birincisi olmak için birbiriyle mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlığın sahibi olmak için parkurda büyük bir mücadele verdi. Büyük finale az bir zaman kala yarışmanın favorilerinden biri olan Poyraz, finalde Berkay'a karşı 5 - 3 galip gelerek haftanın ikinci dokunulmazlığının sahibi oldu.

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SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da haftanın ikinci dokunulmazlığının sahibi olan Poyraz, eleme potasına bir isim gönderdi. “Sevgi sıralaması”na göre aday belirlediğini söyleyen Poyraz, eleme potasına Aleyna’yı gönderdi. Bu şekilde Aleyna, bu haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Buna göre, potada yer alan Dora’nın yanına Poyraz’ın göndermesiyle Aleyna’da dahil oldu.

Potaya giren Aleyna, “İstediğim kadar potaya gireyim, beni destekleyen kişilerle o potadan çıkacağım.” Dedi.

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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu ile beraber kazanan yarışmacının yanında iki arkadaşı ile beraber ödül alacağı açıklandı. Oyun öncesinde kazananın bir telekomünikasyon şirketi üzerinden ücretsiz GB, hediye çeki, telefon, tablet ve kulaklık gibi teknoloji ürünlerini kazanacağı duyuruldu. İkinci dokunulmazlığı kazanan Poyraz böylece ödüle de kavuşmuş oldu. Poyraz ödüle Ayşe ve Berkay'ı götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
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