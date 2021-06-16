Survivor’da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor adasında kalmak ve büyük ödülü alarak birinci olmak isteyen yarışmacılar, parkurda kıyasıya bir mücadele veriyor. Survivor’ın 15 Haziran günü ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar Dokunulmazlık ödülü için birbirleriyle yarıştı. Mavi ve Kırmızı takımda karşısına çıkan 5 rakibini de eleyen Poyraz, haftanın ikinci dokunulmazlığını aldı.

DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Aşamalı olarak oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacıların kum torbası ile topları fileye düşürmesi gerekiyordu. Poyraz ile Berkay, yarı finale direkt kalan isimler olurken diğer yarışmacılar elendi.

Adada kalarak yarışmanın birincisi olmak için birbiriyle mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlığın sahibi olmak için parkurda büyük bir mücadele verdi. Büyük finale az bir zaman kala yarışmanın favorilerinden biri olan Poyraz, finalde Berkay'a karşı 5 - 3 galip gelerek haftanın ikinci dokunulmazlığının sahibi oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da haftanın ikinci dokunulmazlığının sahibi olan Poyraz, eleme potasına bir isim gönderdi. “Sevgi sıralaması”na göre aday belirlediğini söyleyen Poyraz, eleme potasına Aleyna’yı gönderdi. Bu şekilde Aleyna, bu haftanın ikinci eleme adayı oldu.