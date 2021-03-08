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  4. Survivor’da eleme adayları kimler? İşte dokunulmazlık oyununun kazananı!

Survivor’da eleme adayları kimler? İşte dokunulmazlık oyununun kazananı!

08.03.2021 00:42 | Son Güncelleme:
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Survivor’da eleme adayları kimler? İşte dokunulmazlık oyununun kazananı!

Survivor’da bu akşam Ünlüler ve Gönüller arasında oynanan dokunulmazlık oyununun kazanını belli oldu! Kaybeden takımın elenmesi için aday çıkaracağı Dokunulmazlık oyunu haftanın heyecanla beklenen oyunlarından biri. Survivor izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla beklenen yarışmanın kaybeden takımı belli oldu! Peki Survivor’da eleme adayları kimler? Survivor’da hangi takım kaybetti?

TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor’da, dokunulmazlık oyunu için büyük bir mücadele yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı, kendi takımlarından birinin gitmemesi için büyük bir çaba harcadı. Bu akşam oynanan Dokunulmazlık oyunu ile hangi takımın aday çıkaracağı belli oldu! Peki, Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dokunulmazlık oyununun kazananı!

Ekran Alıntısı

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı Dokunulmazlık oyunu için büyük bir mücadele verdi. Kaybeden takım ise 10 - 9 Gönüllüler oldu. Dün yapılan konseyde Hanzade ve Öykü eleme adayı olarak çıkarılmıştı. Aleyna Çalışkan ise bugünün eleme adayı olarak seçildi. Adaya veda edecek olan yarışmacı sms oylama sıralamasına göre belirlenecek.

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TV8 survivor

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