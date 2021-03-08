Survivor’da eleme adayları kimler? İşte dokunulmazlık oyununun kazananı!

TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor’da, dokunulmazlık oyunu için büyük bir mücadele yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı, kendi takımlarından birinin gitmemesi için büyük bir çaba harcadı. Bu akşam oynanan Dokunulmazlık oyunu ile hangi takımın aday çıkaracağı belli oldu! Peki, Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dokunulmazlık oyununun kazananı!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı Dokunulmazlık oyunu için büyük bir mücadele verdi. Kaybeden takım ise 10 - 9 Gönüllüler oldu. Dün yapılan konseyde Hanzade ve Öykü eleme adayı olarak çıkarılmıştı. Aleyna Çalışkan ise bugünün eleme adayı olarak seçildi. Adaya veda edecek olan yarışmacı sms oylama sıralamasına göre belirlenecek.



