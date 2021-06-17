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Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 16 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

17.06.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 16 Haziran Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar eleme adayı olmamak için dokunulmazlık sembolünü almak için ter döktü. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise ada konseyinde haftanın 3. eleme adayını belirledi. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 16 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Haziran sonunda final yapacak olan Survivor 2021'in 121. son bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyununu oynandı. Yarışmacılar, adada kalabilmek için dokunulmazlık sembolünü almaya çalıştı. Dokunulmazlık kolyesini alan yarışmacı, takımına müthiş bir ödül kazandırdı. Sonrasında ada konseyinde ise eleme adayını belirledi.

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SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İsmail Balaban, Aleyna, Berkay, Poyraz, Ayşe ve Dora’nın son 6’da yarıştığı Survivor’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da bu hafta bireysel dokunulmazlık oyunlarını İsmail Balaban ve Poyraz kazanmıştı.

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Survivor’da üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu. Survivor’da son dokunulmazlık oyununu ve güzel bir ödülü kazanan isim Ayşe Yüksel oldu. Finalde Berkay ile karşılaşan Ayşe, her saniyesi nefes kesen mücadelede kazanan isim olmayı başardı. Oyunu kazanan Ayşe 10 bin TL'lik alışveriş çekinin de sahibi olurken, güzel bir restoranda iki arkadaşıyla birlikte yemek de yedi.

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SURVİVOR’DA ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban, haftanın ilk eleme adayını Dora olarak belirledi. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise kazanan isim Poyraz oldu. Poyraz eleme potasına Aleyna’nın ismini yazdırdı.

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Bu haftanın son dokunulmazlık oyununda ise kazanan Ayşe ise haftanın üçüncü eleme adayı olarak İsmail Balaban'ın ismini söyledi.

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survivor
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