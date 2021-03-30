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Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 29 Mart Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

30.03.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 29 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen 58. yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor birleşme partisinin ardından zorlu parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadele etti. Kaybeden takımda ise ada konseyinde oylama yapıldı. Konseyde isimleri eşit sayıda yazılan iki yarışmacı eleme potasına girdi. Peki Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kimler oldu?

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 29 Mart Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2021’de birleşme partisi sonrasında ünlüler ile gönülller dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı ve eleme adayı belirlendi. Oylamada eşit sonuç çıkınca iki yarışmacı birden elemeye kaldı.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye yeni bölümde yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Birleşme partisi sonrasında rekabetin daha yoğun geçeceği Survivor 2021’de dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadeleyle geçti.

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Su kaydırağı ile başlayan oyunda yarışmacılar dokunulmazlık için varların yoklarını ortaya koydu. Günün sonunda mücadeleyi kazanan takım, aynı zamanda güzel bir ödülün de sahibi oldu. Su kaydırağı ile başlayan dokunulmazlık oyunu parkurunda birçok engeli aşan yarışmacılar, finalde masa üzerine diktikleri beş sembolü devirerek sayıyı almış oldular.

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Müthiş heyecan içinde geçen oyunda ünlüler, ilk üç karşılaşmayı alarak 3-0 yaptı. Sonrasında dört oyunu üst üste kazanan gönüllüler takımı, 4-3 üstünlüğü yakaladı. Devamında önce ünlüler öne geçti Sonrasında ise gönüllüler beraberliği yakaladı. Skor 8-8 olunca iyi iyiler seçildi. Fakat iki takım da birer sayı kazanınca oyun bayrak yarışına kaldı.

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyunu bayrak yarışında ünlülerden Sergen - Melis ikilisine karşı gönüllüler takımı Dora - Aleyna Çalışkan'ı parkura çıkardı. Bayrak yarışını kazanan ünlüler, dokunulmazlığı ve ödülü kazanan takım oldu.

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DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu aynı zamanda bir ödül oyunu idi. Oyunu kazanan ünlüler takımı tandır, kuru fasulye, pilav ve yoğurt yedi.

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SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı. Eleme adayının belirleneceği konseyde gönüllüler takımında Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe’nin arkadaşlarındaki gerginlik de gündeme geldi. SMS halk oylaması bittikten sonra ada oylaması yapıldı.

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İsmi yazılanlar Hanzade, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan idi. İsmi dört kere yazılan Hanzade'nin eleme adayı olması kesinleşti. Aynı sayıda adı yazılan Aleyna Çalışkan da ikinci eleme adayı oldu.

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