Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 29 Mart Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2021’de birleşme partisi sonrasında ünlüler ile gönülller dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı ve eleme adayı belirlendi. Oylamada eşit sonuç çıkınca iki yarışmacı birden elemeye kaldı.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye yeni bölümde yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Birleşme partisi sonrasında rekabetin daha yoğun geçeceği Survivor 2021’de dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadeleyle geçti.

Su kaydırağı ile başlayan oyunda yarışmacılar dokunulmazlık için varların yoklarını ortaya koydu. Günün sonunda mücadeleyi kazanan takım, aynı zamanda güzel bir ödülün de sahibi oldu. Su kaydırağı ile başlayan dokunulmazlık oyunu parkurunda birçok engeli aşan yarışmacılar, finalde masa üzerine diktikleri beş sembolü devirerek sayıyı almış oldular.

Müthiş heyecan içinde geçen oyunda ünlüler, ilk üç karşılaşmayı alarak 3-0 yaptı. Sonrasında dört oyunu üst üste kazanan gönüllüler takımı, 4-3 üstünlüğü yakaladı. Devamında önce ünlüler öne geçti Sonrasında ise gönüllüler beraberliği yakaladı. Skor 8-8 olunca iyi iyiler seçildi. Fakat iki takım da birer sayı kazanınca oyun bayrak yarışına kaldı.