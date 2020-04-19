Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da elemeye kalan isimler

Survivor yarışmasının 19 Nisan Pazar ekrana gelen 51. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor dokunulmazlık oyununda ünlüler ile gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Heyecanın ile birlikte gerilimin, tartışmanın yüksek olduğu, tansiyonun iyice yükseldiği Survivor dokunulmazlık oyununda kaybeden takım ise ada konseyine gitti ve oylama yaparak elemeye kalan ismi belirledi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı. Değişen kurallar gereği ada konseyine giden gönüllüler takımı oylama yaptı ve ilk aday olarak Barış'ın ismi yazıldı.

Survivor'ın 51. bölümünde ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak istemeyen takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçlerini ortaya koydu. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ise gönüllüler takımı kazandı. Böylece ünlüler takımından da bir kişinin elemeye kalacağı kesinleşti.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı, dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından çıktı. Ada konseyinde eleme potasına girmesini istediği isimleri yazan Gönüllülerde yazılan isimlerde takım ikiye bölündü. Yazılan isimler ise Barış ile Gizem oldu. Adı en çok yazılan Barış, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.