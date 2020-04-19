Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da elemeye kalan isimler

Survivor yarışmasının 19 Nisan Pazar ekrana gelen 51. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor dokunulmazlık oyununda ünlüler ile gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Heyecanın ile birlikte gerilimin, tartışmanın yüksek olduğu, tansiyonun iyice yükseldiği Survivor dokunulmazlık oyununda kaybeden takım ise ada konseyine gitti ve oylama yaparak elemeye kalan ismi belirledi.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı. Değişen kurallar gereği ada konseyine giden gönüllüler takımı oylama yaptı ve ilk aday olarak Barış'ın ismi yazıldı.
Survivor'ın 51. bölümünde ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak istemeyen takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçlerini ortaya koydu. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ise gönüllüler takımı kazandı. Böylece ünlüler takımından da bir kişinin elemeye kalacağı kesinleşti.
Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı, dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından çıktı. Ada konseyinde eleme potasına girmesini istediği isimleri yazan Gönüllülerde yazılan isimlerde takım ikiye bölündü. Yazılan isimler ise Barış ile Gizem oldu. Adı en çok yazılan Barış, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda Ezgi 5 oy, Yunus Emre ise 3 oy aldı. Böylece adı en fazla yazılan isim olan Ezgi, haftanın ikinci eleme adayı oldu.
Survivor'da sms oylaması sonuçlarına göre gönüllüler ve ünlülerde en yüksek oyu alan 2'şer yarışmacı, dört ismi daha eleme için belirleyecek. Hafta sonu yapılan sms oylaması sonuçlarına göre 6 aday arasından en az oyu alan yarışmacı Survivor'a bu hafta veda eden isim olacak.
Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı, “Survivor’da bir ilki yaşayacaksınız” sözleri ile Altın Top uygulamasını duyurdu. Normalde oyunda iken atışlara gelen yarışmacı, iki topu belli bir mesafeden sokmaları gerekiyordu. Altın Top uygulamasında ise daha uzaktan bir atış ile altın topu isabet ettirmeleri halinde oyunu kazanmış olunuyor.
Survivor 2020’de eskiden dokunulmazlığı kaybeden takım, Pazar günü bir eleme adayı belirliyor ve bu takım için SMS oylamasına gidiliyordu. Salı günü ise SMS oylaması sıralamasına göre ilk iki isim, iki eleme adayı daha belirliyordu. Böylece ortaya çıkan 3 aday arasından en az SMS oyu alan yarışmacı, Survivor’dan eleniyordu.
Survivor 2020’de değişen eleme sistemine göre dokunulmazlık oyunu yine cumartesi ve pazar günleri oynanacak. Fakat her oyunda kaybeden takım, akşamında ada konseyinde bir eleme adayı belirleyecek.
İlk gün dokunulmazlığı kaybeden takım ile 2. gün dokunulmazlığı kaybeden takım farklı olması halinde toplam altı tane eleme adayı belirlenecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım, cumartesi ve pazar günleri yapılacak ada konseyinde oylama ile ilk eleme adayını belirleyecek. Salı günü ise iki takım SMS sıralamasında 1 ve 2. sıradaki yarışmacılar, yine ikişer eleme adayı belirleyecek. Böylece 6 eleme adayından en az SMS oyunu alan yarışmacı adaya veda edecek.
Cumartesi ve pazar günü yapılacak dokunulmazlık oyununu kaybeden takımının aynı olması halinde; ilk eleme adayı cumartesi ada konseyinde belirlenecek ve SMS oylaması yapılacak. Pazar günü ada konseyinde ise SMS oylaması yapılmayacak. Ama ada oylaması ile bir eleme adayı daha belirlenecek. 3. Adayı ise Salı SMS sıralamasında birinci olan yarışmacı açıklayacak. Böylece çıkan 3 aday arasından en az SMS oyu alan yarışmacı Survivor’dan elenecek.
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