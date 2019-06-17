Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Üç isim elemeye kaldı! Survivor 16 Haziran Pazar yaşananlar

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın 16 Haziran Pazar yayınlanan 96. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. Survivor'da ilk dokunulmazlığı siyah takım kazanmıştı. Beyaz takım ise ikinci oyunda dengeyi sağlamak için müthiş bir mücadele sergiledi.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 96. son bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda siyah ve beyaz takım yarışmacıları karşı karşıya geldi. Zorlu bir parkurda geçen oyunu siyah takım 10-7'lik skorla kazandı. Bu hafta iki dokunulmazlığı da kaybeden beyaz takım ise eleme adaylarını belirlemek için ada konseyine gitti.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın doksan altıncı bölümünde ada konseyi toplandı. Beyaz takım yarışmacıları eleme adaylarını oylamayla belirledi. Bu hafta beyaz takımda Yunan yarışmacılar Afroditi, Nikos ve Kyriakos elemeye kalan isimler oldu.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 'da yarışmacılar teknoloji evinde sevdikleriyle iletişime geçebilmek için mücadele ettiler. İletişim oyunu kazanan Okay ve Seda beraberlerinde Sude ve Bora'yı ödüle götürdüler. Ödüle giden isimler sevdikleriyle iletişime geçme şansı buldular.



