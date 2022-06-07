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Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Yarışmacılar için sms oylaması yapıldı

07.06.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 6 Haziran Pazartesi yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler 4. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takımda ise bir kişi eleme adayı oldu. Elemeye kalan 4 yarışmacı arasında sms oylaması yapıldı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Yarışmacılar için sms oylaması yapıldı

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'ın 6 Haziran Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde bir isim daha elemeye kaldı. Geçen hafta Seda'nın vedasının ardından Survivor'da bu hafta da bir yarışmacı elenecek.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu kazanan gönüllüler takımı oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star yarışmasında ilk dokunulmazlığı gönüllüler kaybetmiş ve Hikmet'i potaya sokmuştu. İkinci eleme adayı da ünlülerden Evrim olmuştu.

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Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı eleme konseyinde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı. Oylama sonucunda, üçüncü eleme adayı Nisa Bölükbaşı olmuştu.

nisa
Survivor son bölümde ise elemeye kalan yarışmacı Anıl oldu.

anıl

SMS OYLAMASI YAPILDI

Survivor'da elemeye kalan Anıl, Hikmet, Evrim ve Nisa arasında sms oylaması yapıldı. Sms oylamasına göre en az oyu alan ismi Acun Ilıcalı açıklayacak.

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survivor
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