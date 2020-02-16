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Survivor'da eleme nasıl olacak? Performans Ligi nedir? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte Survivor 2020'deki yeni kurallar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 21:48 | Son Güncelleme

Uzun süredir merakla beklenen Survivor 2020 başladı. Acun Ilıcalı ise Survivor'da bu sene yapılan önemli değişiklikleri açıkladı. Survivor'da ilk eleme 2 gün sonra olacak ve bir kişi adaya veda edecek. Survivor'da takımların kaldıkları yerler de değişecek.

Survivor'da eleme nasıl olacak? Performans Ligi nedir? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte Survivor 2020'deki yeni kurallar

Survivor 2020 sürprizlerle başladı. Yarışmanın ilk gününde adaya gelen yarışmacılara Acun Ilıcalı yeni kuralları anlattı.

Survivor 2020'de akıl oyunlarının da fiziksel oyunlarla beraber son derece etkili olacağını duyuran Ilıcalı yaptıkları değişiklikleri de açıkladı. Ilıcalı, "Artık her takım 2 ayrı lokasyonda geceleyecek. Bazı gecelerde sizi yeni bir yer bekliyor. Kalacağınız ikinci lokasyon ormanın ortasında nehir kıyısında bir yer olacak. Bazı geceler burada, bazı geceler ise deniz kenarında kalacaksınız. Nehirde timsah yok ama başka hayvanlar olabilir. Sağlık ekibimiz ise her dakika hazır bekleyecek" dedi.

İLK ELEME SALI AKŞAMI OLACAK

Ilıcalı Survivor'ın ilk gününde dokunulmazlık oyunu oynanacağını ve 2 gün sonra ise bir kişinin adaya veda edeceğini duyurdu. Ilıcalı, "2 gün içinde biriniz eleneceksiniz. Kaybeden takımdan bir kişi Survivor'a hemen veda edecek. 2. gün dokunulmazlık oyunu ve konsey olacak. Halk oylaması sonrasında ise biri veda edecek. Tarihte Survivor'da en az kalan yarışmacılardan biri olacak" ifadelerini kullandı

SURIVIVOR PERFORMANS LİGİ NEDİR?

Acun Ilıcalı Survivor 2020 hakkında merak edilenleri ilk kez Survivor Panorama'da açıkladı. Acun Ilıcalı bu sene Survivor Ünlüler Gönüllülerde uygulanacak olan Performans Ligi sistemini anlattı. Ilıcalı "Yarışmacılar artık her oyuna katılmaktan 1 puan, galibiyetten 2 puan alıyorlar. Takımla birlikte kazandıysa 1 puan, mağlubiyette eksi 2 puan gidiyor. Toplu oyunlardan 1 puan, bire bir oyunlardan 2 puan. Ayrıca takımın kazandıysa 1 puan ve oyuna katıldıysan da 1 puan alıyorsun. Puanlar haftalık olarak hesaplanacak" dedi.
Survivor izleyicilerinin de bu puanlama konusunda tahminde bulunacağını söyleyen Ilıcalı, hem yarışmacılar hem de seyirciler için sürpriz ödülleri olduğunu da sözlerine ekledi.

SURVIVOR BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı ilk oyununu baraka için oynadı. Mücadeleyi ünlüler takımı kazandı. Oyunu kazanan ünlüler baraka yapmak için gerekli malzemeye kavuştu. Gönüller ise 2 gün boyunca baraka olmadan yaşayacak.


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