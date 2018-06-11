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Survivor'da elemeye kalan üç isim belli oldu! Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 00:23 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 10 Haziran Pazar yayınlanan 94. bölümünde hem iyi baraka ödül hem de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor son bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Elemeye kalan isimler kimler oldu? Survivor Kıbrıs finaline kısa süre kala bir ismin daha adaya ve hayallerine veda edeceği Survivor'da üç önemli yarışmacı bu hafta eleme potasına girdi.

Survivor'da elemeye kalan üç isim belli oldu! Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2018'in 94. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Temmuz ayında yapılacak olan büyük finaller öncesinde hayallerine bir isim daha veda edecek.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da Cumartesi yayınlanan bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı bu başarılarını devam ettirmek için yeni oyuna hırslı başladı. Zorlu parkurda yapılan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı 10-7'lik skorla kazanmayı başardı.

Cumartesi yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında ada konseyinde adı en fazla yazılan isim olan Mustafa Kemal ilk eleme adayı olmuştu. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Adem ise ikinci eleme adayı olarak Turabi'nin ismini söylemişti. Toplam 5 kişi kalan Ünlüler takımında son eleme adayı olarak Sema ve Merve Aydın arasında oylama yapıldı. Oylamada Turabi eleme adayı olarak Merve Aydın'a oy verdi. Böylece Sema 2 oy alırken, 3 oy alan Merve Aydın son eleme adayı olarak potaya girdi.

Survivor'da geçtiğimiz hafta yapılan son büyük toplu sms oylamasının sonuçlarına göre, Turabi, Mustafa ve Merve arasında adaya veda edecek isim belli olacak.

Survivor 2018'de ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımında eleme adayı olan Merve ada konseyinde söz aldı. Merve Aydın, 'Üçüncü defa Survivor'a geldim. Yapacak fazla bir şey yok. Ya Sema ya ben çıkacaktım. Kaybettiğimiz dokunulmazlıkların cezasını çekeceğiz' dedi.

KONFORLU BARAKA VE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2018 doksan dördüncü bölümde takımlar ada oyununda karşı karşıya geldi. Yataklı barakalarda kalan Gönüllüler takımı bu konforlarını bırakmamak için oyuna hızlı başladı. Başa baş giden baraka oyununu Gönüllüler takımı 10-8 kazanmayı başardı.


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