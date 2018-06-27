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Survivor'da elenen Murat Ceylan'dan ilk paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2018 10:54 | Son Güncelleme

Survivor 2018'e Gönüllüler ve All Star takımlarından katılan yarışmacıların kimi sakatlık kimi ada konseyinde elendi. Son olarak elenen Murat Ceylan'dan ilk paylaşım geldi

Survivor'da elenen Murat Ceylan'dan ilk paylaşım

Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Murat Ceylan elenir elenmez hayranları duygularını anlattı.

İşte o paylaşım:

"Beni o kadar güzel bir şekilde karşıladınız ki... Duygularımı nasıl ifade etmeliyim size ne söylemeliyim bilemiyorum... Sanki bir cümle daha kursam, kuramadıgğm diğer cümlelere haksızlık ediyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Tek söyleyebileceğim şey hiçbirimizin hayatı mükemmel değil biliyorum ancak bu sevginin karşılıklı olduğu gerçeği hayatımın en mükemmel anı oldu benim için...

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Koca bir sezon yüregi benimle atan her kalbe sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız! Survivorda oldugu gibi müzik hayatımda da benimle aynı inançla ve bağlılıkla olmanız dileğiyle. Sizleri cok seviyorum."

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Anahtar Kelimeler:
survivor 2018 Murat Ceylan

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