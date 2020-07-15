Survivor'da en kısa yarışan isim oldu! Survivor'da 4 gün kalan İlayda Velibeyoğlu finalde itiraf etti

Survivor 2020'de gönüllüler takımında yer alan İlayda Velibeyoğlu, Survivor şartlarına adapte olamayıp pes ettiği ve ada şartlarına alışamadığını için yarışmadan kısa sürede ayrılmıştı. Survivor 2020'nin İstanbul finaline katılan İlayda yaşadıklarını ve neden ayrıldığını anlattı.

"NE BEN ANLADIM NE TÜRKİYE ANLADI"

Survivor'da adada 4 gün kalan İlayda, Acun Ilıcalı'ya detayları anlattı. İlayda'nın "Dominik'te 2 hafta, yarışmada 4 gün kaldım. Ne sen anladın, ne ben anladım ne de Türkiye anladı benim gelip gittiğimi" sözlerine Ilıcalı, "Hayal meyal hatırlıyorum önümden geldin geçtin" diye yanıt verdi.

"4 GÜN KALDIM AMA..."

Survivor 2020'de en kısa kalan yarışmacı olan İlayda, "3 aydır rüyalarıma giriyordu. 'Acun Ilıcalı'ya kendimi nasıl açıklayabilirim' diye. Survivor hikayem kısa sürdü ancak aslında uzun bir hikayesi vardı. 3 sene üst üste Survivor'a başvurdum, aynı zamanda tıp fakültesinde okuyordum. Yarışabilmek için okulumu 1 sene dondurdum. 3. sezonda yedek olmuştum ve çok bozulmuştum. Ancak tekrar aynı yere gitsem mücadelemi veririm. Cemal Can gibi neşeli bir bile ayrılmak istemişti. Ben 4 gün yarıştım ama o günler bile bana çok şey kattı. Doğru yerdeydim ama yanlış zamanlamaydı" dedi.