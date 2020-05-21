Survivor'da Evrim'den olay sözler: Şebek, şaklaban çok

Survivor 2020'de gönüllüler takımı ünlüler adasına taşındı. Gönüllüler takımının taşınması sonrasında iki takım yarışmacıları da ayrı bir mutluluk yaşadı ve bolca sohbet ettiler. Adada beraber zaman geçirmeye başlayan yarışmacılar, ufak ufak dedikodular yapmaya başladılar.

En çok dikkat çeken muhabbet ise Evrim ve Yunus Emre arasında geçti. Evrim, daha önce ünlüler takımına geçen Yunus Emre'ye "Senin gitmen beni hem üzdü hem sevindirdi ama seni iyi gördüm. Senin bu takıma gelmen sana çok olumlu yansıdı" dedi. Yunus Emre ise "4 kişiydik sessizlik vardı huzur vard. Ama adada siz çok kalabalıksınız kafam kaldırmıyor" dedi. Bunun üzerine Evrim'in "Doğru haklısın şebek şaklaban çok" sözleri dikkat çekti.



