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Survivor'da Evrim'den olay sözler: Şebek, şaklaban çok

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 23:59 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de iki takım yarışmacıları da aynı adaya taşındı ve yarışmacılar birbirleriyle bolca vakit geçirmeye başladılar. Ünlülerin sıcak karşılaması sonrasında bol bol muhabbet eden yarışmacılardan Evrim ve Yunus Emre'nin konuşması dikkat çekti.

Survivor'da Evrim'den olay sözler: Şebek, şaklaban çok

Survivor 2020'de gönüllüler takımı ünlüler adasına taşındı. Gönüllüler takımının taşınması sonrasında iki takım yarışmacıları da ayrı bir mutluluk yaşadı ve bolca sohbet ettiler. Adada beraber zaman geçirmeye başlayan yarışmacılar, ufak ufak dedikodular yapmaya başladılar.

En çok dikkat çeken muhabbet ise Evrim ve Yunus Emre arasında geçti. Evrim, daha önce ünlüler takımına geçen Yunus Emre'ye "Senin gitmen beni hem üzdü hem sevindirdi ama seni iyi gördüm. Senin bu takıma gelmen sana çok olumlu yansıdı" dedi. Yunus Emre ise "4 kişiydik sessizlik vardı huzur vard. Ama adada siz çok kalabalıksınız kafam kaldırmıyor" dedi. Bunun üzerine Evrim'in "Doğru haklısın şebek şaklaban çok" sözleri dikkat çekti.

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