Survivor'da Evrim isyan etti: Artık yeter, çıldırdım! Survivor 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Koronavirüs döneminde dizilerin iptal olmasıyla birlikte artık haftada 7 akşam ekrana gelen Survivor 2020'nin yeni bölümünde erzak oyunu heyecanı yaşanacak. En temel ihtiyaçları olan pirinç, yağ ve undan oluşan erzak ödülünü kazanmak için ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları zorlu parkurda ter dökecek.

SURVIVOR EVRİM: ARTIK ÇILDIRDIM

Survivor'da yemek ödüllerini kazanamayan gönüllüler takımı uzun süredir açlıkla mücadele ediyor. Gönüllüler takımının öne çıkan isimlerinden olan Evrim ise röportajdaki sözleriyle dikkat çekti. Evrim, "Bir ödül oyununda hangi kitabı okumak istediğimizi sorarlar ve kazanırsak seçeceğim tek kitap Sefiller olacak. Erzak oyunu var ve artık umarım bunu da kaybetmeyiz. Yaşanılan kavgalar ve tartışmalar gram umurumda değil. Artık çıldırdım" sözleriyle içlerinde bulundukları zor durumu tarif etti.

MERT: ERZAĞIMIZIN OLDUĞUNU BİLE UNUTTUK

Ünlülerden Mert ise ödül oyunlarını kazandıkları için karınlarının tok olduğunu ve adalarında erzak olduğunu bile unuttuklarını söyledi. Mert, "En son ne zaman erzağımızdan yediğimizi unuttuk. Ödül kazanıyoruz tokuz devamlı. Artık 'Erzağımız vardı pişirinde yiyelim' durumundayız" dedi.



