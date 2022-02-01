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Survivor'da Evrim, Nisa'yla tartıştı! "Kuyruk acın var!"

01.02.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 bu akşam yapılan konseyle sezona damga vurdu. Konseyde ismi çıkan ve eleme adayı olarak sürgün adasına giden Survivor Evrim Keklik, Acun Ilıcalı ile oylama yüzünden tartıştı. 31 Ocak akşamı yapılan konseyde Yasin ve Nisa'ya sataştı.

Survivor'da Evrim, Nisa'yla tartıştı! "Kuyruk acın var!"

Survivor Evrim Keklik bu akşam yapılan eleme konseyine sözleri ile damga vurdu. Ekranların en çok takip edilen yarışması bu akşam oynanan dokunulmazlık mücadelesi ile devam etti. Ünlüler ve Gönüllülerin kıyasıya mücadele ettiği parkurda kazanan takım Ünlüler oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında eleme adayı olarak Survivor Evrim Keklik oldu. Sakatlığından dolayı uzun bir süre benchte kalan Keklik, Nisa ve Ogeday'ın sevgili olduğunu ima etmişti. Eleme konseyinde 5 oy alarak sürgün adasına giden Evrim Keklik gitmeden konseyi karıştırdı.

"BENİ YAZDIN ÇÜNKÜ KUYRUK ACIN VARDI"

Oylama sırasında kendisinini adını düşündüğü Evrim Keklik oylamada 5 oy aldı. Keklik, Nisa Bölükbaşı'na yönelik, "Benim ismimi yazdın çünkü kuyruk acın vardı. Kurt kışı geçiriri ama yediği ayazı unutmaz." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı burada devreye girerek, "Oylama açık oylama değil Evrim. Bu yüzden seni yazdığını düşündüğün kimseyle adada devam et" diyerek oylama usulüne aykırı hareket ettiğini söyledi. Tartışmayı devam ettiren Evrim Keklik daha sonra Yasin'e sataştı.

Evrim, Yasin'e dönerek, "Hiç beklemezdim." dedi. Eleme adaylarının belirlenmesinden sonra Nisa, Evrim'e cevap verdi. Survivor'da en fazla hayran kitlesine sahip olan ve çok konuşulan Survivor Nisa Bölükbaşı kısa bir süre önce Gönüllüler takımından arkadaşı Ogeday Girişken ile sevgili olduğu imasında bulunan Keklik'e ateş püskürdü.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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