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Survivor'da gergin anlar! Anıl ve Hakan birbirine girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler müthiş bir ödül oyunu için karşı karşıya gelecekler. Ancak oyuna Hakan ve Anıl'ın arasında yaşanan gerginlik damga vuracak.

Survivor'da gergin anlar! Anıl ve Hakan birbirine girdi

Survivor 91. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde iki takım haftanın ilk ödül oyununa çıkacaklar. 5 kişi kalan Ünlüler'de çekinceler yaşanırken Gönüllüler'de kafalar biraz daha rahat oyuna çıkacak.

HAKAN-ANIL GERİLİMİ

Zorlu parkurda aynı zamanda beceri de ön plana çıkıyor. Oyunun bir bölümde sinirleri gerilen Anıl'ın yaptığı hareketler, Hakan Hatipoğlu'nun sinirlenmesine neden oluyor. Hakan Hatipoğlu "Yapma abi yapma, sakin ol!" diye Anıl'a uyarıda bulunurken genç yarışmacı ise "Sana mı soracağım!" deyip çıkışıyor.

SU MATARASINI FIRLATTI

Anıl'ın sözleri karşısında iyice sinirlenen Hakan Hatipoğlu, Anıl'ın matarasına vurup kuma fırlatıyor.

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